Star Wars 7 ist nicht mehr der teuerste Film aller Zeiten: Dieser Mega-Blockbuster hat seinen Platz eingenommen

Keine Kosten und Mühen gescheut: Nachdem lange Zeit das Star Wars-Comeback im Kino als teuerster Film der Geschichte galt, hat sich jetzt ein anderes Franchise an die Spitze gesetzt.

Die Produktion eines Hollywood-Blockbusters verschlingt unheimlich viel Geld. Das ist kein Geheimnis. Mitunter verschlägt es einem aber doch die Sprache, wie enorm die Summen sind, um den nächsten Teil einer beliebten Filmreihe ins Kino zu bringen. Der bisherige Rekordhalter in dieser Disziplin: Star Wars: Das Erwachen der Macht.

Um die von George Lucas geschaffene Sternensaga auf die Leinwand zurückzubringen, hat Disney einen unglaublichen Betrag von 638,9 Millionen US-Dollar bemüht. Wie sich herausstellt, gibt es inzwischen ein noch kostspieligeres Projekt von einem anderen Studio: Jurassic World: Ein neues Zeitalter aus dem Hause Universal.

Statt Star Wars 7: Jurassic World 3 ist ab jetzt der teuerste Film aller Zeiten

Wie das renommierte Wirtschaftsmagazin Fortune berichtet, soll sich das Budget des dritten Teils der Jurassic World-Reihe auf 658,8 Millionen US-Dollar belaufen. Das geht aus einer Analyse der Geschäftskosten von NBCUniversal hervor. Dass die Zahlen öffentlich zugänglich sind, ist dem britischen Steuersystem zu verdanken.

Wenn Filme teilweise oder komplett in Großbritannien produziert werden, können sie dort von Steuerbegünstigungen profitieren. Dafür müssen sämtliche Ausgaben aufgeschlüsselt werden. Bis zu 25,5 Prozent können laut Fortune wieder herausgeholt werden. Die Nettokosten von Jurassic World: Ein neues Zeitalter liegen somit tiefer.

Konkret sprechen wir in diesem Fall von einer Erstattung in der Höhe von 127,8 Millionen US-Dollar, sodass wir am Ende ein tatsächliches Budget von 531 Millionen US-Dollar haben. Dass die Jurassic World-Fortsetzung so teuer war, liegt unter anderem an den aufwendigen Dreharbeiten während der Corona-Pandemie.

Zum Höhepunkt der Produktion waren 454 Festangestellte beschäftigt, die den damaligen Sicherheitsbestimmungen entsprechend getestet und untergebracht werden mussten. Dazu kamen Freiberufler, Auftragnehmer und temporär beschäftigtes Personal. Und an diesem Punkt haben wir noch gar nicht über das Marketing gesprochen.

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Jurassic World 3 bringt ein großes Problem auf den Punkt

Jurassic World: Ein neues Zeitalter hat ziemlich genau eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Da die Einnahmen zur Hälfte mit den Kinos geteilt werden, blieb Universal theoretisch sogar auf Kosten sitzen. Die Einnahmequellen eines solchen Franchise-Films sind jedoch deutlich breiter aufgestellt als nur im Leinwandkontext.

Universal hat sich mit dem Dino-Abenteuer einen Katalogtitel geschaffen, der noch viele Jahre im Heimkino weiterleben wird, vom Erhalt der Marke und Merchandise-Optionen ganz zu schweigen. Unterm Strich bringen die Zahlen ein aktuelles Hollywood-Problem trotzdem perfekt auf den Punkt: die explodierenden Budgets.

Für einen Mega-Blockbuster wie Jurassic World: Ein neues Zeitalter wird es zunehmend schwerer, profitabel zu werden. Und das, obwohl sich diese Filme als Tentpole (zu Deutsch: Zeltstange) nicht nur im Kontext der eigenen Produktion rechnen sollten. Im Idealfall stützen sie ein Studio längerfristig ab, ähnlich wie eine Stange ein Zeltdach.

Der Gedanke ist also: Universal bringt einen sicheren Hit wie Jurassic World ins Kino, um damit risikoreichere Projekte abzufedern. Die vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, dass es diese sicheren Hits kaum noch gibt. Selbst das Marvel Cinematic Universe ist lange nicht mehr so robust, wie es vor der Pandemie war.

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Wir finden uns in einer veränderten Kinolandschaft wieder und Studios müssen sich dieser Veränderung anpassen – inklusive einer Überarbeitung der vermeintlich perfekt geölten Franchise-Maschinen. Selbst Blockbuster-Genie James Cameron erklärte kürzlich seinen Willen, die Kosten und die Produktionszeit seiner Avatar-Filme zu senken.