Star Wars: Boba Fett und The Mandalorian übernehmen Szenen aus gescheitertem Videospiel

Die neue Folge von Das Buch von Boba Fett greift eine Idee aus einem Videospiel auf, das nie umgesetzt wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass eine der neuen Star Wars-Serie von verworfenen Konzepten Gebrauch macht.

Achtung, es folgen Spoiler!

Die 5. Folge von Das Buch von Boba Fett brachte nicht nur Din Djarin zurück, sondern wartete mit zahlreichen Referenzen und Anspielungen auf ältere Star Wars-Geschichten auf. Durch den Naboo-Sternenjäger und die Podracer-Rennstrecke wird besonders auf Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung Bezug genommen.

Gleich in der ersten Szene versteckt sich ein ganz anderer Verweis: Wenn Din durch einen Schlachthof läuft, bekommen wir ein kleines Andenken an das gescheiterte Videospiel Star Wars 1313 zu Gesicht. Dort hätte das Setting in ähnlicher Form auftauchen sollen. Schlussendlich wurde das Projekt jedoch nie umgesetzt.

Die Überreste von Star Wars 1313 in der Boba Fett-Serie

In Star Wars 1313 hätten wir Kopfgeldjäger Boba Fett gespielt, der sich zwischen den Ereignissen von Episode 3 und 4 seinen Weg durch die Ebene 1313 in der Unterwelt von Coruscant bahnt. Vor ein paar Tagen wurde ein Video veröffentlicht, das uns Einblick in die Welt des Spiels gewährt – und ebenfalls durch einen Fleischerei führt.

Auf Twitter bestätigt der Grafikdesigner Grant Park, der damals in die Entwicklung des Projekts involviert war, dass diverse Star Wars 1313-Entwürfe für The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett wiederverwendet wurden. Die aufgehängten Tauntaun-Körper im Fleischschrank dürften eines der markantesten Beispiele sein.

Weitere Parallelen spricht Park nicht an. Wie IGN anmerkt, erinnert ebenfalls die Verfolgungsjagd über die Dächer von Mos Espa in der 1. Folge von Das Buch von Boba Fett an das Star Wars 1313-Video. Auch hier folgen wir mehreren Figuren, die über sich wie bei einem Parkour über die Gebäude einer Stadt hinwegbewegen.

Mando und Boba bringen alte Star Wars-Projekte zurück

Es ist nicht das erste Mal, dass sich eine der neuen Star Wars-Serien an den Schätzen im Lucasfilm-Archiv bedient. In der Vergangenheit wurde mehrfach auf nicht verwendete Konzeptzeichnungen von Ralph McQuarrie zurückgegriffen, etwa bei der Integration der furchteinflößenden Riesenspinnen in der 2. Staffel von The Mandalorian.

Wir dürfen gespannt sein, welche Einflüsse sich von Star Wars 1313 und Co. in Zukunft noch in Jon Favreaus Mando-Verse finden lassen. Mitunter wirkt es, als hat der Regisseur und Drehbuchautor mit seinen Star Wars-Serien einen Ort geschaffen, wo viele Projekte, die nie in ihrer ursprünglichen Form umgesetzt wurden, zu neuem Leben erwachen.

Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.



