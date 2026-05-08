Star Wars bringt vergessenen Bösewicht nach 8 Jahren zurück – und tauscht heimlich den Schauspieler aus

Heimlich, still und leise hat Star Wars diese Woche einen Bösewicht zurückgebracht, den wir bisher erst einmal auf der großen Leinwand gesehen haben. Achtung, es folgen Spoiler!

Das Star Wars-Universum ist reich an ikonischen Bösewichten, die im Lauf der einzelnen Filme und Serien regelmäßig zurückkehren – selbst wenn wir glauben, dass sie eigentlich tot sind. Der Imperator ist das beste Beispiel. Ehe wir uns versehen, stürzt Palpatine mit seinem gehässigen Lachen einmal mehr die Galaxis ins Verderben.

Neben den bekannten Namen gibt es jedoch auch ein paar Schurken, die weniger oft in neuen Projekten rotieren, allen voran Dryden Vos, den wir in Solo: A Star Wars Story als Kopf des Syndikats Crimson Dawn kennenlernen. In der Star Wars-Unterwelt gefürchtet, von Fans vergessen: Nun ist er tatsächlich wieder am Start.

Star Wars-Bösewicht Dryden Vos kehrt in Maul-Serie zurück – aber ohne Schauspieler Paul Bettany

Bereits am Ende der 8. Folge von Maul – Shadow Lord wird er namentlich erwähnt. In der 9. und der 10. Folge kriegen wir ihn dann zu Gesicht: Dryden Vos taucht als Nebenfigur in der Maul-Serie auf, was durchaus Sinn ergibt: Irgendwann müssen sich die beiden begegnen, ehe wir ihnen in Solo: A Star Wars Story über den Weg laufen.

In dem Kinofilm hat sich die Dynamik allerdings gewandelt: Maul fungiert als heimlicher Anführer im Hintergrund von Crimson Dawn, der sich in den letzten Minuten des Films zu erkennen gibt. Die 2. Staffel von Maul – Shadow Lord könnte nach der Wiedereinführung der Figur erzählen, wie dieser Machtwechsel zustande kam.

Star Wars-Fans beschäftigt vorerst aber etwas anderes: Die Rolle wurde neu besetzt. Paul Bettany, der in Solo: A Star Wars Story als Dryden Vos zu sehen war, leiht der Figur in der neuen Star Wars-Animationsserie nicht mehr seine Stimme. Stattdessen hören wir Scott Whyte (City Guys), der bei Star Wars kein Unbekannter ist.

Whyte arbeitete bereits als Synchronsprecher an zahlreichen Videospielen der Saga mit, angefangen bei Star Wars: The Old Republic (2011). Auch in Star Wars Battlefront (2015), LEGO Star Wars: The Force Awakens (2016) und dem VR-First-Person-Shooter Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge (2020) war er an Bord.

Wer Maul – Shadow Lord in der deutschen Synchronfassung schaut, hat davon nichts mitbekommen. Hierzulande spricht nämlich Timmo Niesner den Part, der schon in Solo: A Star Wars Story als Synchronsprecher von Paul Bettany fungierte. Insofern ist hierzulande ein nahtloser Übergang von Live-Action zu Animation gegeben.

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Dryden Vos ist wahrscheinlich auch in Maul Staffel 2 dabei – und vielleicht noch eine andere Figur

Whyte bzw. Niesner werden wir in Zukunft sicherlich noch öfter als Dryden Vos hören. Die 2. Staffel von Maul – Shadow Lord ist längst bestätigt und das Finale positioniert den Kopf von Crimson Daw als eine Figur, die für den Fortgang der Handlung wichtig ist. Dryden arbeitet sich langsam aus dem Star Wars-Nirvana zurück.

Wo Dryden ist, kann Qi'ra nicht weit sein. Die rechte Hand des Gangsterbosses spielt in Solo: A Star Wars Story eine entscheidende Rolle und verfügt über eine Verbindung zu Maul. Die Chancen stehen gut, dass sie auch zum Ensemble der 2. Staffel stößt – vermutlich aber nicht vertont von Emilia Clarke, die Qi'ra in Solo spielte.

Alle Folgen von Maul – Shadow Lord könnt ihr jetzt bei Disney+ streamen. Insgesamt erwarten euch zehn Kapitel mit rund 25 Minuten Lauflänge.