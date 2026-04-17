Star Wars-Comeback in 5 Wochen: Der finale Trailer zum neuen Kinofilm lockt vor allem mit massig Action

In einem Monat kehrt Star Wars endlich wieder ins Kino zurück – und zwar mit The Mandalorian and Grogu. Neben einem finalen Trailer wurde auf der CinemaCon auch die Eröffnungssequenz enthüllt.

Diese Woche stand ganz im Zeichen der CinemaCon in Las Vegas, wo die großen Studios Hollywoods ihr Line-up für die nächsten Monate vorgestellt haben. Disney und Lucasfilm waren natürlich auch am Start und gewährten uns einen neuen Einblick in The Mandalorian and Grogu, den ersten Star Wars-Kinofilm seit sieben (!) Jahren.

In wenigen Wochen startet das neue Weltraumabenteuer im Kino und bringt neben Pedro Pascal als Din Djarin auch den kleinen Grogu aka Baby Yoda zurück. Während auf der CinemaCon der Auftakt des Films gezeigt wurde, dürfen wir Normalsterbliche uns über einen neuen Trailer freuen, der vor allem auf Action setzt.

Star Wars: Das passiert im finalen Trailer und in den ersten 18 Minuten von The Mandalorian and Grogu

Kapp zweieinhalb Minuten geht der finale Trailer zu The Mandalorian and Grogu. Viele der gezeigten Aufnahmen haben wir bereits in anderen Promo-Videos gesehen. Dennoch gibt es ein paar neue Shots zu entdecken, während die ganze Bandbreite an Set-Pieces vorgestellt wird – von Flieger-Action bis zu Monster-Begegnungen.

Der finale Trailer zu The Mandalorian and Grogu:

The Mandalorian and Grogu - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Den Auftakt des Films werden wir vermutlich erst im Kino sehen. Von Anwesenden bei der CinemaCon erreichen uns jedoch zahlreiche Beschreibungen des gezeigten Materials. Germain Lussier führt uns bei Gizmodo durch die ersten 18 Minuten des Films, der mit einer zwei Absätze starken Texttafel à la Solo: A Star Wars Story beginnt.

Hier wird die Geschichte auf der Timeline verortet: The Mandalorian and Grogu spielt zwischen Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Das Erwachen der Macht. Wir befinden uns auf einem Schneeplaneten, der unter imperialer Besetzung steht. Mando legt sich mit einem machthungrigen Kriegsherrn an und schaltet mehrere AT-ATs aus.

Teil der Sequenz ist der in den Trailern geteaste One-Shot-Fight. Laut Lussier wechselt das Bild für die Action ins große IMAX-Format mit einem Seitenverhältnis von 1,43:1. Nach dem Kampf werden Mando und Grogu von Zeb (Steve Blum) mit einem U-Wing abgeholt. Dann setzt das aus der Serie vertraute Musik-Thema ein.

Passend dazu erscheint der Titel des Films, dicht gefolgt von klassischen Opening Credits, die mit den Namen der wichtigsten Kreativen vor und hinter der Kamera aufwarten – ein Novum für einen Star Wars-Film. Mando und Grogu finden sich danach auf einer Basis der Neuen Republik ein, wo sie auf Colonel Ward (Sigourney Weaver) treffen.

Ward ist nicht erfreut darüber, dass Mando keine brauchbaren Informationen von seiner Mission mitgebracht hat, weil er den imperialen Kriegsherrn auf dem Schneeplaneten getötet hat. Trotzdem erteilt sie ihm einen neuen Auftrag: Mando soll den mysteriösen Colonel Coyne finden, von dem niemand weiß, wie er aussieht.

Um an Coyne heranzukommen, benötigt er Informationen von den Hutt-Zwillingen, die im Gegenzug fordern, dass Mando den Sohn von Jabba the Hutt, namentlich Rotta the Hutt (Jeremy Allen White), aus den Fängen eines verfeindeten Syndikats befreit. Mando will erst ablehnen, Ward überzeugt ihn aber mit einer neuen Razor Crest.

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Wann startet The Mandalorian and Grogu im Kino?

Auf der großen Leinwand bekommen wir das und mehr ab dem 20. Mai 2026 zu Gesicht. The Mandalorian and Grogu wartet insgesamt mit einer Laufzeit von zwei Stunden und zwölf Minuten auf. Inszeniert wurde der Film von Jon Favreau, der auch die zugrunde liegende Mandalorian-Serie bei Disney+ geschaffen hat.