Star Wars: Der lange Trailer zu The Mandalorian and Grogu zeigt Din Djarin ohne Helm

Letzte Woche beim Super Bowl verwirrte The Mandalorian and Grogu mit einem bizarren Spot. Dafür gibt es jetzt den ersten langen Trailer zum Star Wars-Comeback im Kino.

Nach sieben Jahren kehrt Star Wars endlich wieder auf die große Leinwand zurück. Der Hype um The Mandalorian and Grogu hält sich jedoch in Grenzen. Grund dafür könnte sein, dass wir bisher so gut wie gar nichts über den Film wissen, der aus der bei Disney+ erschienenen Serie The Mandalorian hervorgegangen ist.

Wird das hier einfach nur Staffel 4 in Spielfilmlänge? Oder erwartet uns wirklich ein neues Level an Mando-Action? Der Teaser-Trailer zu The Mandalorian and Grogu, der schon letztes Jahr veröffentlicht wurde, zeigte sich noch sehr sparsam mit konkreten Details, ganz zu schweigen von dem schrägen Super Bowl-Spot.

The Mandalorian and Grogu: Der erste lange Trailer bringt Din Djarin und Baby Yoda zurück

Wenn euch Baby Yoda und ein paar Tauntauns im Schnee noch nicht überzeugt haben, könnte der erste richtige Trailer zu The Mandalorian and Grogu Wunder wirken. Lucasfilm und Disney haben nach langer Zeit des Wartens eine ausführliche Vorschau veröffentlicht, die uns den bisher besten Blick in den neuen Star Wars-Film gewährt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian and Grogu schauen:

The Mandalorian and Grogu - Trailer (English) HD

Die Geschichte von The Mandalorian and Grogu ist nach den Ereignissen der drei Serien-Staffeln angesiedelt, die wiederum ein paar Jahre nach dem Zusammenbruch des Imperiums spielen. Wir befinden uns also in der Zeitspanne zwischen der Original- und der Sequel-Trilogie. Konkret lautet die Synopse:

Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut. Während die Neue Republik daran arbeitet, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft hat, sichern sie sich die Unterstützung des legendären mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin und seines jungen Lehrlings Grogu.

Wann startet The Mandalorian and Grogu im Kino?

Inszeniert wurde der Film von Jon Favreau , der auch als Schöpfer und Showrunner hinter der Serie steht. Das Drehbuch hat er mit Dave Filoni geschrieben, mit dem er in den vergangenen Jahren dashat. Filoni hat zuletzt außerdem eine große Beförderung erhalten : Seit Mitte Januar fungiert er als neuer Lucasfilm-Präsident – zusammen mit Lynwen Brennan.

Ein paar Monate müssen wir noch warten, bis The Mandalorian and Grogu ins Kino kommt. Ab dem 21. Mai 2026 hebt die Razor Crest wieder ab und lässt den Kopfgeldjäger mit seinem Schützling durch die weit entfernte Galaxis fliegen. Ob die beiden danach nochmal für eine weitere Staffel zu Disney+ zurückkehren werden, ist aktuell unklar.