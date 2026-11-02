"Wurde vernichtet": 27 Jahre nach Star Wars Episode 1 schmerzen Natalie Portman die Fan-Reaktionen immer noch

Fast drei Jahrzehnte liegt Natalie Portmans erster Auftritt im Star Wars-Universum zurück. Die damalige harte Kritik an Episode 1 hat die Schauspielerin aber bis heute nicht vergessen.

Natalie Portman verzauberte bereits als Zwölfjährige in ihrem Filmdebüt Léon - Der Profi ganz Hollywood und arbeitete sich seitdem zu einer der besten Schauspielerinnen der Traumfabrik hoch. Doch auch die Oscarpreisträgerin (Beste Hauptdarstellerin 2011 für Black Swan) musste in ihrer Karriere schon ein paar Rückschläge einstecken.



Dazu gehörte beispielsweise das ziemlich negative Fan- und Kritikerecho für Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung, dem 1999 veröffentlichten Auftakt der umstrittenen Prequel-Trilogie von Franchise-Vater George Lucas. Darin spielte Portman bekanntermaßen Padmé Amidala, die Königin des Planeten Naboo. In einem aktuellen Interview mit dem US-Magazin Harper’s Bazaar sprach sie über die damaligen für sie schmerzvollen Reaktionen und warum sie diesen dennoch etwas Positives abgewinnen konnte.

"Sie sind alle scheiße": Natalie Portman betrachtet Fan-Wut auf Star Wars Episode 1 heute als glückliche Fügung

So erinnert sich Portman noch ziemlich gut an den kollektiven Aufschrei, den der so heiß ersehnte Sci-Fi-Blockbuster vor 27 Jahren auslöste:

Ich hatte das Glück, schon früh Misserfolge erlebt zu haben. Ich weiß auch, dass ich zugleich großes Glück hatte, viele Erfolge zu feiern, die das wieder ausgeglichen haben. [...] Als ich Star Wars gedreht habe, war ich 16 und der Film wurde regelrecht vernichtet. Finanziell war er ein Riesenerfolg, aber es hieß nur: 'Sie haben das Franchise ruiniert. Keiner von ihnen kann schauspielern. Sie sind alle scheiße.'



Trotz des niederschmetternden Urteils über den Film, in dem Portman ihre erste Franchise-Rolle überhaupt spielte, fühlte sie sich danach erst recht motiviert:

Ich glaube, das war eine großartige frühe Lektion darin, wie man wirklich schlechte Dinge über sich selbst liest und dann sagen kann: 'Ich mache noch einen. Ich werde es ihnen zeigen'. Ich kann mich nicht daran erinnern, mit jemandem darüber gesprochen zu haben. Ich wollte niemandem zeigen, dass ich verletzt war oder so.

Tatsächlich stand die Schauspielerin danach ebenso für die Fortsetzungen Angriff der Klonkrieger und Die Rache der Sith vor der Kamera, die zwar ebenfalls nicht den besten Ruf unter Fans genießen, aber insgesamt zumindest ein wenig besser aufgenommen wurden. 2023 zeigte sich Portman sogar für eine zukünftige Rückkehr ins Star Wars-Universum offen, die bislang allerdings noch auf sich warten lässt.

Stattdessen hat die Oscarpreisträgerin zuletzt die Komödien The Gallerist und Good Sex abgedreht, deren deutsche Release-Termine jedoch noch ausstehen.

Wo gibt es die Star Wars-Prequels mit Natalie Portman im Stream?

Sowohl die Star Wars-Prequels mit Portman als auch alle anderen Filme und Serien des Sci-Fi-Franchise sind im Abo von Disney+ jederzeit zum Streamen verfügbar.

