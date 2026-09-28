Star Wars: Episode 10 kommt wirklich – vom Regisseur der neuesten Spider-Man-Trilogie

Die nächste Star Wars-Trilogie kommt ins Kino. Sieben Jahre nach dem Abschluss der Sequels soll die Skywalker-Saga fortgesetzt werden – von Spider-Man-Regisseur Jon Watts.

Bereits vor zwei Jahren erreichte uns die Nachricht, dass Simon Kinberg an einem streng geheimen Star Wars-Projekt arbeitet, das potenziell zur nächsten großen Trilogie des Franchise werden könnte. Wie es aussieht, sind die Pläne vorangeschritten, denn nun steht der Regisseur für den Auftakt der Trilogie fest: Jon Watts.

Regisseur Jon Watts dreht Star Wars: Episode 10

Angefangen hat es als Gerücht: Knight Edge Media sorgte am Samstagabend mit dem Scoop für Aufsehen, dass Watts einen neuen Star Wars-Film inszenieren wird, der als Episode 10 die Skywalker-Saga fortsetzt. Wenige Stunden später bestätigte das sehr verlässliche Branchenblatt Hollywood Reporter die Meldung.

Konkrete Details zur Story sind nicht bekannt. Laut Knight Edge Media und Hollywood Reporter soll Daisy Ridley als Rey Skywalker zurückkehren, vermutlich aber nur in einer Nebenrolle. Der auf der Star Wars Celebration 2023 angekündigte New Jedi Order-Film von Sharmeen Obaid-Chinoy scheint damit endgültig tot zu sein.

Watts kennt sich in der weit entfernten Galaxis derweil bestens aus. Gemeinsam mit Christopher Ford brachte er die Star Wars-Serie Skeleton Crew bei Disney+ in Stellung, die sich an den Amblin-Filmen der 1980er Jahre orientierte. Noch bekannter dürfte er jedoch durch seine langjährige Arbeit im Marvel Cinematic Universe sein.

Nach drei Spider-Man-Filmen kommt Star Wars

Mit Homecoming, Far From Home und No Way Home hat Watts die erste Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland in der Hauptrolle ins Kino gebracht. Seinen Durchbruch feierte er davor mit spannungsgeladenen Indie-Hits wie Clown und Cop Car. Zuletzt inszenierte er die Actionkomödie Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt für Apple TV.

Auch wenn er sich bisher nicht als Regisseur mit markanter Handschrift hervorgetan hat, bringt Watts sehr viel Blockbuster-Erfahrung mit. Er kennt sich mit Franchises aus, hält straffe Deadlines ein und kann mit Budgets im dreistelligen Millionenbereich umgehen. Keiner seiner Filme steckte bisher in Produktionschwierigkeiten fest.

Damit passt er zum Profil der Regisseure, die Lucasfilm aktuell für neue Star Wars-Filme engagiert: Jon Favreau brachte dieses Jahr The Mandalorian and Grogu ins Kino. Shawn Levy liefert nächstes Jahr Starfighter ab. Vielleicht folgt 2028 bereits Episode 10. Spätestens bei der Star Wars Celebration 2027 dürfte es ein Update geben.

Bislang soll das Projekt zwar noch kein grünes Licht erhalten haben, doch die Chancen stehen gut. Sowohl Kinberg, der lange Zeit das X-Men-Franchise betreute und darüber hinaus an der Entstehung von Star Wars Rebels beteiligt war, als auch Jon Watts mit seinen Spidey-Erfolgen genießen großes Vertrauen in Hollywood.