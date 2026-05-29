Star Wars-Fans kriegen von dieser Baby Yoda-Szene nicht genug: Sie erinnert an einen der besten Fantasyfilme überhaupt

Wer hätte je gedacht, dass ausgerechnet eine Szene mit Baby Yoda und dem Sohn von Jabba the Hutt zu den besten Momenten eines neuen Star Wars-Film gehört? Doch genau hier sind wir nun.

Seit der 1. Folge von The Mandalorian hat uns der kleine Grogu viele wundervolle Momente geschenkt, die sich wie ein Lauffeuer im Internet verbreiten. Mal ist er beleidigt, mal unwiderstehlich süß: Natürlich weiß auch The Mandalorian and Grogu genau, von seiner in den Titel beförderten Hauptattraktion Gebrauch zu machen.

Sehr viel Star Wars-Liebe für Grogu und Rotta the Hutt

Baby Yoda stiehlt den meisten anderen Figuren im neuen Star Wars-Film gleich mehrmals die Schau. Besonders ins Herz geschlossen haben Fans eine völlig unerwartete Szene, in der Grogu auf dem Bauch von Rotta the Hutt liegt – ein Bild, das fraglos an das Fantasy-Meisterwerk Mein Nachbar Totoro von Hayao Miyazaki erinnert.

Auf der einen Seite ist da der gigantische, muskulöse Schleimwurm, seines Zeichens Sohn des gefürchtetsten Gangsterbosses im Star Wars-Universum. Auf der anderen Seite dieses kleine, zerbrechliche Wesen, das (mit wenigen Frosch-Ausnahmen) unschuldiger kaum sein könnte. Rotta und Grogu sind eine grandiose Kombination.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Star Wars-Fans zeigen sich verzaubert von dem kostbaren Augenblick und kreieren ihre eigenen Variationen, wie ihr sie euch in den im Artikel eingebundenen Social-Media-Posts anschauen könnt. Manchmal hüpft Grogu auch mit kindlicher Freude auf Rottas Bauch, während sich Din fragt, was da denn schon wieder los ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Miyazaki sieht die entsprechende Szene übrigens so aus:

Und wo wir schon bei den Ghibli-Referenzen sind. Ein Fan hat sogar die ikonischste Szene überhaupt aus Mein Nachbar Totoro mit Grogu und Rotta nachgestellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch hier haben wir den direkten Miyazaki-Vergleich für euch eingebunden:

Es muss auch nicht immer Grogu sein, der auf Rottas Bauch schläft. Mit der Macht kann der kleine Racker den riesigen Hutt durch die Lüfte heben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Star Wars-Fans lieben nicht nur die Totoro-Verbeugung. Auch eine Szene, in der Grogu und Rotta am Strand miteinander spielen, löst herzerwärmende Gefühle aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ehrlich gesagt gibt es im Mando-Kinofilm wieder so viele niedliche Momente mit Grogu, dass man gar nicht weiß, für welchen man sich entscheiden soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die ultimative Steilvorlage für sämtliche Fan-Arts zu The Mandalorian and Grogu bildet die Passage, in der Grogu auf Nal Hutta auf sich allein gestellt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und die Anzellaner dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Am Ende sind alle eine große Familie, die sich am Rand der weit entfernten Galaxis gefunden hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wenn das noch nicht zu viel Cuteness-Overload für euch war, könnt ihr euch jetzt The Mandalorian and Grogu im Kino anschauen oder selbst durch die Social-Media-Feeds scrollen, die derzeit reichlich gefüllt mit entzückenden Fan-Arts sind, die den neuen Star Wars-Film auf ihre ganz eigene Weise zum Leben erwecken.

Mehr zu The Mandalorian and Grogu:

The Mandalorian and Grogu läuft seit dem 20. Mai 2026 im Kino. Pedro Pascal spielt Din Djarin zusammen mit seinen Doubles Brendan Wayne und Lateef Crowder. Darüber hinaus gehören Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Martin Scorsese zum Cast. Regie geführt hat Mando-Schöpfer und -Showrunner Jon Favreau.