Star Wars-Fans sind außer sich: Mark Hamill wollte in Sequel-Trilogie mit Harrison Ford & Carrie Fisher drehen, aber der Regisseur lehnte ab

In den Star Wars-Sequels stand Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill nie mit Harrison Ford und Carrie Fisher vor der Kamera. Jetzt enthüllt er auch, warum. Viele Fans können es nicht fassen.

Die Star Wars-Sequel-Trilogie – also Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, Star Wars 8: Die letzten Jedi und Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers – haben bei vielen Franchise-Fans einen schweren Stand. Manche ärgern sich über den Umgang mit Fan-Lieblingen wie Luke (Mark Hamill), Han (Harrison Ford) und Leia (Carrie Fisher). Wie Hamill nun selbst enthüllte, wünschte er sich beim Dreh eine Szene, in der sie alle drei ein Wiedersehen feiern. Aber Regisseur J.J. Abrams wischte das Anliegen offenbar mit einem Satz beiseite.

Absage an Mark Hamill macht Star Wars-Fans fassungslos: Viele ärgern die Sequels

Während eines Roundtable des Hollywood Reporter erklärte Hamill, dass er sich beim Sequel-Dreh darüber gewundert habe, keine Szenen mit Ford und Fisher zu spielen:

Bei den Sequels hätte ich gerne mit Harrison Ford gearbeitet. Ich habe ja nur zwei Cameos im zweiten Film. Ich meinte, 'Gibt es keinen Moment, in dem wir alle drei zusammenkommen und ein bisschen Stimmung machen? Es dauert ja nur 30 Sekunden.' Und J.J. [Abrams] antwortete, 'Naja, Mark, es ist ja nicht mehr Lukes Geschichte.'

Hamill führt weiter aus:

Ich entgegnete: 'Krieg der Sterne war auch nicht Obi-Wans Geschichte, aber [Obi-Wan-Darsteller] Alec Guinness hatte trotzdem eine wichtige Rolle.' Naja. Es hört ja niemand auf mich.

Sieben Jahre nach dem Ende der Sequel-Trilogie hören allerdings eine ganze Menge Menschen auf Hamill – insbesondere aufgebrachte Fans. "Was für eine Tragödie", schreibt einer etwa, oder "sie haben es versaut". Ein dritter erklärt: "Jeder, der an dieser Entscheidung teilhatte, sollte nie wieder etwas mit Star Wars zu tun haben."

Ob eine Szene mit Hamill, Ford und Fisher die Sequel-Trilogie gerettet hätte und ob sie in ihrer jetzigen Form ein Reinfall oder perfekt ist, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Für die allermeisten bleiben Luke, Leia und Han das beliebteste Trio des ganzen Franchise.