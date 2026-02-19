Star Wars-Film wurde nach 2,5 Jahren Arbeit eingestampft, für die der Regisseur nicht bezahlt wurde: "Wir waren alle frustriert"

Seit letztem Jahr wissen wir, dass Steven Soderbergh an einem neuen Star Wars-Film über Kylo Ren aka Ben Solo gearbeitet hat. Nun spricht der Regisseur erneut über das abgesagte Projekt.

Für viele Fans gilt es als eines der größten Versäumnisse der Star Wars-Geschichte: Regisseur Steven Soderbergh wollte die Sequel-Trilogie mit The Hunt for Ben Solo fortsetzen. Adam Driver wäre in der Titelrolle zurückgekehrt. Lucasfilm hatte dem Film sogar grünes Licht gegeben. Doch dann funkte Disney dazwischen.

Seit Oktober 2025 wissen wir von der kurzfristig abgesägten Star Wars-Fortsetzung. Während sich Fans in den sozialen Medien (und auch durch riesige Anzeigen am Times Square) für eine Rettung des Projekts einsetzen, spricht Soderbergh erneut über die Produktionshintergründe von The Hunt for Ben Solo.

Tragische Star Wars-Niederlage: Steven Soderbergh über das Scheitern von The Hunt for Ben Solo

Im Interview mit BKMAG kommt der Filmemacher auf seinen Ausflug in die weit entfernte Galaxis zu sprechen, der leider kein gutes Ende nahm:

Wir waren alle frustriert. Das waren zweieinhalb Jahre unbezahlte Arbeit für mich, Adam [Driver] und Rebecca Blunt. Als Adam und ich darüber sprachen, dass er öffentlich darüber reden sollte, sagte ich: 'Hör zu, spekuliere nicht über das Warum. Sag einfach, was passiert ist, denn wir wissen nur, was passiert ist.' Der [von Disney] angegebene Grund war: 'Wir glauben nicht, dass Ben Solo noch am Leben sein könnte.' Und das war alles, was uns gesagt wurde. Und so gibt es nichts, was man dagegen tun kann, außer weiterzumachen.

Offenbar konnte Soderbergh den Film gegenüber Disney nie verteidigen. Obwohl er sich eine Strategie über produktionsbedingte Fragen überlegt hatte:



Wie ich bereits [auf Bluesky] geschrieben habe, hatte ich den Film im Grunde in meinem Kopf gedreht und fand es schade, dass niemand sonst ihn sehen würde. Ich dachte, das Gespräch würde sich ausschließlich um praktische Dinge drehen – wohin die Reise geht, was das kosten würde. Und darauf hatte ich eine wirklich gute Antwort. Aber es kam gar nicht erst so weit. Es ist verrückt. Wir sind alle sehr enttäuscht.

Es gibt noch einen vorsichtigen Hoffnungsschimmer, aber vorerst ist The Hunt for Ben Solo tot

Tatsächlich soll The Hunt for Solo in Lucasfilm-Kreisen viele Unterstützer:innen gehabt haben, von Ex-Präsidentin Kathleen Kennedy bis zu ihrem Nachfolger Dave Filoni. Die Entscheidung, den Film zu canceln, geht laut den Berichten der Beteiligten allein auf Disney zurück. Hier offenbart sich trotzdem ein Hoffnungsschimmer.

Im Januar wechselte die Führung des Konzerns: Josh D'Amaro trat an die Stelle von Bob Iger, der Disney in den vergangenen Jahren (mit kurzer Unterbrechung durch Bob Chapek) geführt hat. Viele Fans hoffen nun, dass der Wechsel der Führungspitze dazu führen könnte, dass The Hunt for Ben Solo eine neue Chance erhält.



Nicht zuletzt ist der Fan-Support für den Film geradezu überwältigend – und Lucasfilm hat abseits von The Mandalorian and Grogu (Mai 2026) und Starfighter (Mai 2027) keine weiteren Star Wars-Projekte mit konkretem Kinostart in der Pipeline. Die große Frage wäre dann, ob auch die Kreativen bereit wären, noch einmal zurückzukehren.