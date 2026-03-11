Star Wars-Genie George Lucas ist nicht mehr der reichste Promi der Erde: Dieser Regisseur ist mit 7,1 Milliarden (!) Dollar die neue Nummer 1

Zuletzt war Star Wars-Erfinder George Lucas im Forbes-Ranking der reichsten Promis der Spitzenreiter. Jetzt wurde er von einem ähnlichen Kollegen vom Vermögensthron gestoßen.

Das bekannte US-Magazin Forbes veröffentlicht regelmäßig Listen mit den reichsten Menschen der Welt. Dabei gibt es auch immer eine Auflistung, die speziell Promis mit mindestens einer Milliarde Dollar Vermögen betrifft und diese von Unternehmern wie Elon Musk, Jeff Bezos & Co. abgrenzt.

Zuletzt stand Star Wars-Schöpfer George Lucas mit 5,5 Milliarden Dollar Vermögen an der Spitze der reichsten Promis. Jetzt wurde er von einem anderen Blockbuster-Gott auf Platz 1 abgelöst.

Steven Spielberg ist jetzt der reichste Regisseur der Welt

Die aktuell veröffentlichte 2026-Liste der reichsten Promis von Forbes platziert Jurassic Park- und E.T.-Regisseur Steven Spielberg mit einem Vermögen von 7,1 Milliarden Dollar auf den Thron. Laut Forbes wächst das Vermögen des Filmemachers bis heute vor allem weiter durch seinen Anteil an jedem verkauften Ticket der Attraktionen und Fahrgeschäfte in den Universal Studios-Freizeitparks.

Die Top 10 der reichsten Promis 2026 laut Forbes sieht wie folgt aus:

Wie immer beruft sich Forbes bei den Zahlen auf Schätzungen, die nicht zwingend dem realen Vermögen der jeweiligen Stars und Unternehmer:innen entsprechen.

Steven Spielberg meldet sich 2026 im Kino zurück

Bei Netflix ist gerade erst die neue Dokuserie Die Dinosaurier durch die Decke gegangen, die von Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment stammt. Wer dagegen endlich wieder einen vom Regisseur persönlich inszenierten Kinofilm sehen will, muss sich noch bis zum 11. Juni 2026 gedulden. Dann startet mit Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit ein neuer Science-Fiction-Blockbuster von Spielberg.

Der Film mit Stars wie Josh O'Connor (La Chimera) und Emily Blunt (Sicario) dreht sich um einen jungen Mann (O'Connor), der Informationen über Außerirdische besitzt, die er mit dem gesamten Planeten teilen möchte. Währenddessen kommt es zu bizarren Vorfällen, bei denen sowohl Menschen als auch Tiere wie von Aliens fremdgesteuert zu sein scheinen. Womöglich hat die Invasion auf der Erde längst begonnen.