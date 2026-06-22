Seit über 20 Jahren hat Star Wars-Erfinder George Lucas keinen eigenen Film mehr gedreht. Unter anderem vertreibt er sich seine Zeit mit einem Auftritt in einem kommmenden Kinofilm.

Als Erfinder von Star Wars ist George Lucas der zweitvermögendste Promi der Welt, gleich hinter seinem Kollegen Steven Spielberg (laut Forbes ). Seit er sein Krieg der Sterne-Imperium an Disney verkauft hat, hat er sich allerdings nicht mehr aktiv als Regisseur an seiner fiktiven Galaxis beteiligt. Sein zuletzt gedrehter Film war tatsächlich Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith von 2005.

Das heißt aber nicht, dass Lucas komplett untätig geworden ist. Unter anderem ist er gerade damit beschäftigt, ein eigenes Museum aufzubauen, das im September dieses Jahres seine Pforten öffnen soll. Darüber hinaus hat er eine Rolle in einem kommenden Sommer-Blockbuster 2026. Es ist garantiert nicht, was ihr denkt.

Star Wars-Schöpfer George Lucas mischt in Minions & Monsters mit

Richtig gelesen, der milliardenschwere Krieg der Sterne-Kreierer konnte für eine Sprechrolle im kommenden Ich - Einfach unverbesserlich-Ableger Minions & Monsters gewonnen werden. Chris Meledandri, einer der Gründer des Animationsstudios Illumination, erklärte gegenüber Collider , wie es dazu kam:

Ich hatte vor etwa zwei Jahren das Privileg, George kennenzulernen. Der Grund für dieses Treffen war seine große Begeisterung für die Filme von Illumination – allen voran Ich – Einfach unverbesserlich und ganz besonders die Minions. Es war ein tolles Erlebnis, das zu erfahren und mit dem Team zu teilen, denn er gehört zweifellos zu jenem kleinen Kreis von Persönlichkeiten, denen das gesamte Studio mit einem geradezu außergewöhnlichen Maß an Respekt begegnet.

Regisseur Pierre Coffin, Drehbuchautor Brian Lynch und Produzent Bill Ryan waren natürlich ganz aus dem Häuschen, dass ihr Idol ihre Minions-Filme so sehr mag, und so hatten sie eine Idee:

Aus der Geschichte heraus entstand die Idee für eine Figur, und so sagte ich zu Pierre [...] und zu Bill Ryan [...]: 'Was wäre, wenn wir George gewinnen könnten?' Sie reagierten mit: 'Willst du uns auf den Arm nehmen?' Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde, aber ich erhielt unglaublich schnell eine Zusage. Es war fantastisch. Wir freuen uns riesig, ihn im Film dabei zu haben. Ich habe ihn kürzlich getroffen, und er sprach bereits mit mir über die Rolle, die er im nächsten Minions-Film übernehmen möchte. Es ist wirklich unglaublich.

Über Mellody Hobson, die Frau von George Lucas, wurde schließlich eine Aufnahmemöglichkeit in Paris organisiert, wo das Paar sich gerade aufhielt. Wen genau der Star Wars-Gott stimmlich verkörpert, ist noch nicht bekannt. Wir wissen allerdings, dass seine Szene in Minions & Monsters zusätzlich einen digitalen Auftritt der 1985 verstobenen Filmlegende Orson Welles (Citizen Kane) haben soll, auf den sich wohl mehrere Referenzen im Film verstecken.

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Seht hier noch den Trailer zu Minions & Monsters:

Minions & Monsters - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wann kommt Minions & Monsters ins Kino?

Der deutsche Filmstart von Minions & Monsters lässt nur noch bis zum 1. Juli auf sich warten. Darin haben die gelben Unterlinge tatsächlich Hollywood erobert und beschwören ein Monster für einen Film herauf, das allerdings nicht nur die Traumfabrik, sondern auch gleich die ganze Welt in Gefahr bringt. Kommende Woche erfahren wir dann auch, welche Rolle an George Lucas ging – natürlich aber nur in der englischen Originalversion.