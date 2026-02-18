Star Wars-Hammer: Martin Scorsese als Alien mit vier Armen in The Mandalorian and Grogu

Der neue Trailer zu The Mandalorian and Grogu kommt mit einer Überraschung, mit der vermutlich niemand gerechnet hat: Martin Scorsese gastiert im neuen Star Wars-Film.

Moment, Martin Scorsese?! Ist das nicht der legendäre Regisseur hinter Meisterwerken wie GoodFellas, Departed und Killers of the Flower Moon? Ja, genau der Martin Scorsese steht offiziell in den Credits von The Mandalorian and Grogu, dem ersten Star Wars-Film seit sieben Jahren. Seine Rolle: ein Alien mit vier Armen.

Nach anfänglichen Spekulationen, ob es sich hierbei wirklich um Scorsese in der weit entfernten Galaxis handelt, konnte Polygon seine Beteiligung inzwischen offiziell bestätigen. Vor der Kamera bekommen wir Scorsese zwar nicht zu sehen. Seine Figur sieht trotzdem aus, als wäre sie ihm aus dem Gesicht geschnitten.

Star Wars-Cameo: Martin Scorsese spricht einen Ardennianer in The Mandalorian and Grogu

Konkret leiht der Filmemacher einem Ardennianer seine Stimme. Die humanoide Spezies kennen wir aus Solo: A Star Wars Story. Da tauchte ein Ardennianer namens Rio Durant auf, der von niemand Geringerem als Mando-Schöpfer Jon Favreau gesprochen wurde. Jetzt hat sich Favreau Scorsese als Nachfolger an Bord geholt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Favreau einen großen Namen des Regie-Olymps für sein Mandoverse rekrutiert hat. Bereits in der 1. Staffel von The Mandalorian übernahm Werner Herzog eine Nebenrolle: Er war derjenige, der den ganzen Plot um Baby Yoda ins Laufen gebracht und uns Sätze wie "I would like to see the baby" geschenkt hat.

Auch Scorsese ist schon öfter vor die Kamera getreten. Meistens absolvierte er Cameos in seinen eigenen Filmen, von Taxi Driver über Casino bis zu Hugo Cabret. Für seine Gastrolle in der Apple TV-Serie The Studio erhielt er sogar eine Emmy-Nominierung. Oh, und dann wäre da noch ein Voice-Cameo in Große Haie – Kleine Fische.

Martin Scorsese in Star Wars: Kinostart von The Mandalorian and Grogu rückt näher

Jetzt dürfen wir uns über seinen Einstand im Star Wars-Universum freuen. Allzu lange müssen wir nicht mehr warten, bis wir Scorseses redseligen Ardennianer mit wertvollen Hutt-Kenntnissen auf der großen Leinwand zu Gesicht bekommen. The Mandalorian and Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos.