Star Wars hat beliebte Figur vor 9 Jahren ohne Ankündigung getötet und dem Schauspieler das Herz gebrochen

In Star Wars: Die letzten Jedi mussten wir uns von einer Figur verabschieden, die das Franchise über drei Dekaden lang begleitet hat. Hart getroffen hat das vor allem den Schauspieler.

Star Wars: Die letzten Jedi wartet mit einigen mutigen Entscheidungen auf, die bis heute in Fan-Kreisen kontrovers diskutiert werden, allen voran der Umgang mit Luke Skywalker. Der Jedi-Meister ist jedoch nicht die einzige Legacy-Figur, die in Episode 8 das Zeitliche segnet. Auch von Admiral Ackbar mussten wir uns verabschieden.



Die Rückkehr und der traurige Tod von Admiral Ackbar

Admiral Ackbar ist eine der Star Wars-Kultfiguren schlechthin. Mit seinem legendären Satz "It's a trap" in Die Rückkehr der Jedi-Ritter vereweigte sich der Mon Calamari bereits in den 1980er Jahren in den Geschichtsbüchern und avancierte später im Internetzeitalter sogar zum Meme-König. In Episode 7 und 8 kehrte er zurück.

Allzu groß fiel das Comeback allerdings nicht aus: Ackbar stirbt in Die letzten Jedi bei einem Angriff der Ersten Ordnung – und das nicht einmal mit einem heroischen letzten Blick in die Kamera – Ackbar stirbt offscreen. Wer sich nicht brennend für das Schicksal der Figur interessiert, hat es womöglich bis heute nicht mitbekommen.

Tim Rose, der Schauspieler und Puppenspieler, der Ackbar bereits in Die Rückkehr der Jedi-Ritter zum Leben erweckte, zeigte sich dagegen umso enttäuschter. 2019 verriet er in einem Interview mit Jamie Stangroom vom YouTube-Channel The Geeknd , dass er sich von Ackbars Rolle in Die letzten Jedi einiges erhofft hatte:

Nachdem ich 30 Jahre darauf gewartet hatte, Ackbar wieder zu spielen, war ich ein wenig enttäuscht von seiner Rolle in [Das Erwachen der Macht]. Deshalb freute ich mich bei Die letzten Jedi sehr darauf, dass sie ihm vielleicht etwas Interessanteres geben würden.

Rose wurde jedoch enttäuscht:

Wir bekamen das Drehbuch erst an dem Tag, an dem wir diese Szene drehten, also kam ich jeden Tag zur Arbeit und fragte mich: 'Ist heute der Tag, an dem Ackbar etwas mehr zu tun bekommt?' Dann schaute ich mir mein Drehbuch an und dachte: 'Oh, Ackbar springt aus dem Fenster. Na, dann war's das wohl!'

Doch dann tat sich ein Hoffnungsschimmer auf:

Wir hatten alle unsere Szenen fertiggestellt und sie baten mich, vor die Kamera zu kommen. Und ich dachte: 'Vielleicht wollen sie mir dafür danken, dass ich einer der Legacy-Charaktere bin und 30 Jahre lang dabei war und so weiter.

Es kam jedoch ganz anders:

Was sie taten, war, dass sie mir ein Millennium Falcon-Schild gaben, auf dem der Tag und das Datum sowie die Szenennummer standen, und sie sagten: 'Kannst du in die Kamera schauen und sagen: "That's a wrap"? Das wäre wirklich lustig.‘

Rose war am Boden zerstört:

Ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen, als ich in diesem Anzug stand, weil ich dachte – nach allem, nachdem ich gehofft hatte, dass es noch etwas geben würde, nachdem ich wusste, dass es nichts mehr geben würde, war Ackbars letzter Moment, bevor er in die Kiste kam, ein großer Witz über 'That's a wrap'. Sie dachten einfach: 'Wäre das nicht lustig?' Und das war die Summe meines Lebens als Ackbar.

Von Admiral Ackbar haben wir noch nicht das Letzte gesehen

Komplett vorbei war die Geschichte von Admiral Ackbar allerdings noch nicht. Während die Figur weiterhin in Comics und Büchern auftaucht, die vor den Geschehnissen von Die letzten Jedi angesiedelt sind, war sie auch ganz kurz in der 1. Staffel von Star Wars: Ahsoka zu sehen – dieses Mal gespielt von Elden Bennett.

Es handelt sich jedoch nur um einen Mini-Auftritt. In der 2. Staffel von Ahsoka soll Ackbar eine größere Rolle einnehmen, wie Serienschöpfer Dave Filoni auf der Star Wars Celebration 2025 verraten hat. Ob dafür auch Tim Rose zurückkehrt in die weit entfernte Galaxis, ist aktuell unklar. Spätestens beim Serienstart wissen wir mehr.

Vorerst beschränkt sich Roses Ackbar-Werdegang auf drei Filme: Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983), Das Erwachen der Macht (2015) und Die letzten Jedi (2017). Darüber hinaus war er in Rogue One (2016) in der Rolle eines weiteren Mon Calamari zu sehen: Shollan. Der kommt jedoch nur ganz kurz am Rande der Geschichte vor.