Star Wars hat beliebte Figur einfach vergessen: Sie liegt seit 4 Jahren bewusstlos auf Tatooine herum

Eigentlich ist Star Wars sehr verlässlich, wenn es darum geht, beliebte Figuren zurückzubringen. Von einem Fan-Favoriten haben wir aber überraschend lange nichts mehr vernommen.

Erinnert ihr euch, als vor rund vier Jahren das Finale von Das Buch von Boba Fett bei Disney+ veröffentlicht wurde? In der actiongeladenen Folge kämpfen der titelgebende Star Wars-Kopfgeldjäger und seine Verbündeten um Mos Espa und stehen am Ende tatsächlich siegreich in den staubigen Straßen des Raumhafens von Tatooine.

Ganz so glücklich verlief die Geschichte für den von Timothy Olyphant verkörperten Cobb Vanth dagegen nicht. Der stirbt schon beim Duell mit Cadd Bane – das will uns zumindest die vorherige Folge glauben machen. Wie sich im Finale jedoch herausstellt, schlummert er im Bacta-Tank in Jabbas Palast – und das mittlerweile seit drei Jahren.

Seit vier Jahren fehlt von Cobb Vanth jede Spur: Was ist aus dem Star Wars-Fanliebling geworden?

Hat Star Wars etwa einen der größten Fan-Favoriten aus dem Mandoverse vergessen? Seit dem Ende von Das Buch von Boba Fett haben wir nie wieder etwas von Cobb Vanth vernommen, obwohl sich in Serien wie Ahsoka, Skeleton Crew und der 3. Staffel von The Mandalorian durchaus die Möglichkeit für eine Rückkehr geboten hätte.

Auf X (ehemals Twitter) meldet sich ein besorgter Fan zu Wort:

Cobb Vanth ist seit 3 ​​Jahren in einem Bacta-Tank, kann ihn jemand BEFREIEN?

Wo ist Cobb Vanth? Ist er sicher? Geht es ihm gut? Oder dümpelt er tatsächlich seit drei Jahren im Bacta-Tank herum und hofft, dass sich irgendwann jemand seiner erbarmt, ehe ihn das gleiche Schicksal wie Cillian Murphy in 28 Days Later ereilt und er nach der Apokalypse orientierungslos durch die leeren Straßen von Mos Espa stolpert.



Unter dem erwähnten X-Post machen sich einige Fans über Cobb Vanths Verbleib im Star Wars-Universum lustig und gestehen: "Ich habe vergessen, dass er lebt."

Eine scherzhafte Erklärung für seine Abstinenz in jüngeren Star Wars-Geschichten: "Das Schloss [des Bacts-Tanks] ist kaputt, es lässt sich nicht öffnen, er kann nicht raus."

Oder zugespitzt im Hinblick auf andere Franchises formuliert: "In einer modernen Disney-Post-Credits-Szene zu sein, ist ein Schicksal, das schlimmer ist als der Tod."

Hoffen wir zumindest, dass Boba Fett den Tank nach seinen vielen Bacta-Bädern gereinigt hat, bevor er ihn Cobb Vanth überließ.

Nach Das Buch von Boba Fett: Werden wir Cobb Vanth jemals im Star Wars-Universum wiedersehen?

Cobb Vanth absolvierte bereits in zwei Mandoverse-Serien einen Gastauftritt: Seinen ersten Live-Action-Auftritt hatte er in der 2. Staffel von The Mandalorian, danach folgte der Abstecher zu Das Buch von Boba Fett. Nachdem er die jüngsten Serien ausgesetzt hat, könnte er für den nächsten Star Wars-Film im Kino zurückkehren.

Mit The Mandalorian & Grogu wagt das Mandoverse erstmals den Sprung auf die große Leinwand. Bisher sind zwar nur ein paar wenige Figuren und Schauspielende für den Film bestätigt (u.a. Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Martin Scorsese). Ein Auftritt von Cobb Vanth würde sich aber definitiv anbieten.

The Mandalorian & Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Hoffen wir, dass bis dahin jemand den armen Cobb Vanth aus dem Bacta-Delirium befreit. Nicht zuletzt wäre es viel zu schade, wenn wir Timothy Olyphant nie wieder in der weit entfernten Galaxis sehen. So ein gutes Casting sollte man nicht vernachlässigen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.