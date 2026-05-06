Star Wars hat gerade Darth Vader zurückgebracht – für 26 Minuten pure Lichtschwert-Action

Während The Mandalorian and Grogu auf der großen Leinwand durchstarten, bringt Star Wars den größten Bösewicht der Saga in einer neuen Serie bei Disney+ zurück. Enter Lord Vader.

Seit dem Star Wars Day am 4. Mai befindet sich die Sternensaga wieder in aller Munde. Nicht nur durften sich Fans rund um den Globus über Previews zum neuen Star Wars-Film The Mandalorian and Grogu freuen, der in wenigen Wochen im Kino startet. Auch bei Disney+ gab es ein Highlight aus der weit entfernten Galaxis zu bestaunen.

Achtung, es folgen Spoiler!

Wenn ihr die jüngste Star Wars-Geschichte im Streaming-Abo komplett ohne Vorwissen genießen wollt, solltet ihr nach dem Absatz auf keinen Fall weiterlesen. Für alle anderen wartet ein Duell der Superlative mit zwei der ikonischsten Bösewichte der Saga.

Darth Vader kämpft gegen Maul in neuer Star Wars-Serie

Am Star Wars Day wurden bei Disney+ die letzten beiden Kapitel der 1. Staffel von Maul – Shadow Lord veröffentlicht, die zwischen der Prequel- und der Original-Trilogie angesiedelt ist. Folge 9 endet mit einem Cliffhanger, der für pure Gänsehaut sorgt: ein tiefes Atmen, ehe die Silhouette von Darth Vader aus dem Nebel tritt.

Folge 10 gestaltet sich im Anschluss als ein großer Kampf, der sich über 26 Minuten streckt und die Held:innen der Geschichte gegen Vader und seine Inquisitoren antreten lässt – allen voran den titelgebenden Maul. Es ist das erste Mal, dass sich die beiden Figuren im offiziellen Kanon mit dem Lichtschwert gegenüberstehen.

Zum Auftritt von Vader sagt Serienschöpfer Dave Filoni :

Die Herausforderung bei der Darstellung von Darth Vader besteht darin, Maul zu zeigen, zu welch einem Schreckenswesen man werden kann, wenn Macht und Bösartigkeit in einer perfekteren Form verschmelzen als bei Maul selbst, der eine zerbrochene, zerrissene Verkörperung des Bösen ist.

Vaders Ankunft in Maul – Shadow Lord kommt mit einer besonderen Referenz daher: Inspiriert wurde die Szene von einer Zeichnung, die Concept-Art-Mastermind Ralph McQuarrie für das Cover des Romans Splinter of the Mind's Eye angefertigt hat, der 1978 als ursprüngliche Fortsetzung von Krieg der Sterne veröffentlicht wurde.

Das Kreativteam hinter Maul – Shadow Lord wollte Darth Vader zudem als unheimliche Kreatur in Szene setzen, die wie Horror-Ikonen à la Michael Myers aus Halloween und Jason Voorhees aus Freitag der 13. in Erscheinung tritt. Die Lichtschwertchoreografien wurden derweil von dem Martial-Arts-Epos Tiger & Dragon beeinflusst.

Mehr Star Wars-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wie geht es nach Maul – Shadow Lord weiter?

Nach diesem actiongeladenen Finale kann die Geschichte unmöglich zu Ende sein. Und tatsächlich gibt es Grund zur Freude: Maul – Shadow Lord wird definitiv mit einer 2. Staffel fortgesetzt. Wann diese bei Disney+ erscheint, steht noch nicht fest. Star Wars-Nachschub ist aber schon unterwegs, denn The Mandalorian and Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos – als erster Star Wars-Film in sieben Jahren.