Dieser Sci-Fi-Film, der vor 46 Jahren erschien und danach völlig in Vergessenheit geriet, ist eine komplette Kopie von Star Wars

Als Star Wars 1977 ins Kino kam, verwandelte sich das von George Lucas geschaffene Weltraummärchen in einen Überflieger an den Kinokassen. Kein Wunder, dass es viele Nachahmer gefunden hat.

Kaum funktioniert ein Film an den Kinokassen, will jedes Studio in Hollywood ein Stück des Kuchens und bringt ein ähnliches Projekt in Stellung. In den vergangenen Jahren konnten wir das bei den unterschiedlichsten Comicverfilmungen beobachten. Die Filmwelt kopiert sich aber schon viel länger, etwa bei Star Wars.

Vor knapp fünf Dekaden brachte George Lucas seinen Krieg der Sterne auf die große Leinwand und entfesselte eine Star Wars-Manie. Kein Wunder, dass danach sogar James Bond in den Weltraum musste, um den größten Kinotrend der damaligen Zeit nicht zu verpassen. Doch es gab noch ganz andere Nachahmer.

Star Wars-Klon aus Italien: Kampf um die 5. Galaxis kopiert sogar George Lucas' Namen

Zwei Jahre nach dem Kinostart von Krieg der Sterne kam ein Science-Fiction-Film mit dem epischen Titel Kampf um die 5. Galaxis ins Kino. Dahinter verbirgt sich eine Low-Budget-Produktion aus Italien, die sich schamlos bei Star Wars bedient – angefangen beim ikonischen Lauftext zu Beginn des Films, der uns in das Universum entführt.



Hier könnt ihr den Trailer zu Kampf um die 5. Galaxis schauen:

Kampf um die 5. Galaxis - Trailer (Deutsch)

Auch wenn Kampf um die 5. Galaxis mit diversen Handlungselementen aufwartet, die gar nicht in Star Wars zu finden sind (etwa ein Atomkrieg und eine gefährliche Substanz namens Kappatron, die Menschen manipuliert), gibt es zahlreiche Gemeinsamkeiten, gerade im Hinblick auf das Design von Sets und Kostümen.

Da wäre zum Beispiel der Bösewicht Lord Graal, der genau wie Darth Vader mit einer schwarzen Rüstung und einem markanten Helm durch die Gegend marschiert – am liebsten auf einem Raumschiff, das in seiner dreieckigen Form einem Sternenzerstörer gleicht. Sogar der Regisseur hat seinen Namen in Anlehnung an George Lucas angepasst: So steht im Abspann nicht Aldo Lado, sondern George B. Lewis.

Kampf um die 5. Galaxis konnte den bis heute anhaltenden Erfolg von Star Wars nicht wiederholen

Heute erinnern sich vermutlich nur noch die wenigsten an Kampf um die 5. Galaxis. Wie viele andere Sci-Fi-Filme, die in den 1970er und 1980er Jahren das Erfolgskonzept von Star Wars kopieren wollten (etwa den ebenfalls aus Italien stammenden Star Crash – Sterne im Duell), ist die Produktion inzwischen in Vergessenheit geraten.

Bei großen Streaming-Diensten wie Disney+ oder Netflix ist von Kampf um die 5. Galaxis weit und breit keine Spur zu entdecken. Seinen letzten großen Moment hatte der Film vermutlich, als ihn Oliver Kalkofe und Peter Rütten vor vier Jahren in einer Ausgabe von SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten schauten.

Dieser Artikel erschien erstmals im März 2025 in ähnlicher Form bei Moviepilot. Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite AlloCiné erschienen.