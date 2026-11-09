"Er ist tot": Star Wars-Star vernichtet Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Figur

Wenn es nach Kylo Ren-Darsteller Adam Driver gegangen wäre, wäre er zum Star Wars-Universum zurückgekehrt. Selbst an einem Drehbuch wurde bereits gearbeitet, doch die Verantwortlichen lehnten ab.

Zuletzt war Adam Driver in der Rolle als Kylo Ren 2019 in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers zu sehen. Lange Zeit hatten Fans die Hoffnung, dass der Schauspieler zur Reihe zurückkehren würde, doch in einem Interview im Podcast The Rich Eisen Show machte er deutlich, dass eine Rückkehr ausgeschlossen ist (via Deadline ).

"Nie wieder Star Wars": Adam Driver bestätigt das Aus

Wenn es nach Driver ginge, wäre das letzte Kapitel noch nicht geschrieben. Denn es gab durchaus konkrete Pläne für ein eigenständiges Kylo Ren-Abenteuer. Gemeinsam mit Regisseur Steven Soderbergh sowie den Autor:innen Scott Burns und Rebecca Blunt arbeitete der Schauspieler an einem Drehbuch mit dem Arbeitstitel The Hunt for Ben Solo. "Es war großartig. Es war richtig cool."

Doch bei den Verantwortlichen stieß die Idee offenbar nicht auf Gegenliebe. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie Kylo Ren alias Ben Solo überhaupt noch am Leben sein sollte. Damit war das Projekt Geschichte, wie Driver im Podcast bestätigte:

"Nie wieder Star Wars. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht, einen Weiteren zu machen, aber sie haben gesagt: 'Nein, er ist tot.'"

Adam Driver bald wieder im Kino zu sehen

Star Wars ist nicht das einzige Projekt, in dem eine Rückkehr Drivers ausgeschlossen ist. Auch in der geplanten neuen Staffel von Girls, die nach 10 Jahren Pause fortgesetzt wird, wird Driver als On-Off-Freund von Lena Dunhams Figur fehlen. Fans können ihn aber im brillianten Mafia-Thriller Paper Tiger sehen, von dem sich Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke bereits begeistert in ihrem Film-Check zeigte.

Darin spielt Driver nach Marriage Story wieder an der Seite von Scarlett Johansson. Der Film erzählt die Geschichte zweier Brüder, die 1986 in New York in eine Verschwörung geraten. Die russische Mafia ist ebenfalls darin verstrickt. In den USA startet Paper Tiger am 20. November 2026. Ein deutscher Starttermin steht noch aus.