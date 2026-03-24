Star Wars machte Carrie Fisher zur Ikone, aber später wünschte sie sich, die Rolle nicht gespielt zu haben: "Ich wartete nur, dass es aufhört"

Auch Ruhm hat seine Schattenseiten. Das wusste Carrie Fisher nur zu gut, weshalb sie mit ihrer gewaltigen Popularität durch Star Wars und Prinzessin Leia zeitlebens haderte.

Prinzessin Leia gehört nicht nur zu den bedeutsamsten Figuren in Star Wars, sondern auch der Popkultur an sich. Der ikonische Look und die starke Figurenzeichnung waren bahnbrechend in einer Zeit, in der Frauenrollen häufig nur Beiwerk für die männlichen Protagonisten waren. Für Carrie Fisher wurde die Rolle zum Sprungbrett in den Olymp von Hollywood. Allerdings wollte sie dort nie landen. Der Ruhm war ihr immer auch ein Dorn im Auge.

Carrie Fisher hätte gerne auf den Ruhm durch Star Wars und Prinzessin Leia verzichtet

Als Tochter von Sänger Eddie Fisher und Singin' in the Rain-Star Debbie Reynolds kannte Carrie Fisher das Showbusiness von Kindesbeinen an. Sie wusste um die Schattenseiten des Ruhms. Auch wenn sie eine Schauspielkarriere anstrebte, wollte sie nie zum Megastar werden. Doch Star Wars wurde größer und größer und sie war mittendrin.

In einem Interview mit Today von 2008 gab sie zu, dass sie nicht ahnte, wie groß Star Wars werden würde. Denn hätte sie es gewusst, hätte sie die Rolle abgelehnt.

Ich hätte es niemals getan. Alles, was ich tat, als ich richtig berühmt wurde, war, nur darauf zu warten, dass es aufhört.

Bis zu Fishers Lebensende 2016 hörte es jedoch nicht auf. Auch wenn sie nie wieder so große Rollen spielte wie Prinzessin Leia, so wurde ihr Ruhm nie wirklich geschmälert. Allerdings konnte Fisher ihre Situation auch mit Humor nehmen.

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Als George Lucas vom American Film Institute einen Award für sein Lebenswerk erhielt, hielt Carrie Fisher eine Rede. Dabei legte sie äußerst humorvoll dar, wie wenig sie von ihrem eigenen Ruhm hielt, den sie dem Regisseur verdankte.

Gleichzeitig zeigte die Rede auch, wie sehr sie Lucas und seine Vision respektierte und schätzte und dass sie trotz des Ruhms stolz auf ihr eigenes Lebenswerk sein konnte. Fans können sich Star Wars wohl kaum ohne Carrie Fishe