Star Wars: Mark Hamills Gastauftritt in The Mandalorian Staffel 1 hat niemand bemerkt

Mark Hamill taucht nicht nur als Luke Skywalker in The Mandalorian auf. Schon in der 1. Staffel der Star Wars-Serie gibt es einen Cameo, den selbst einige Fans nicht auf dem Schirm haben.

Die ersten drei Staffeln von The Mandalorian überraschten mit zahlreichen Anspielungen und Verweisen auf ältere Star Wars-Geschichten. Viele versteckte Details und Referenzen gibt es in den bisher 24 Episoden der Serie zu entdecken. Die Making-of-Doku Disney Galerie: The Mandalorian enthüllt einen besonderen Cameo.

Wie sich herausstellt, übernahm Mark Hamill einen Gastauftritt in der Serie – und das nicht nur als Luke Skywalker im Finale der 2. Staffel. Schon in der 1. Staffel kommen wir für einen kurzen Augenblick in den Genuss seiner vortrefflichen Synchronstimme: Hamill spricht nämlich die Barkeeper-Droide in der Mos Eisley Cantina.

Star Wars-Cameo: Mark Hamill kehrte in The Mandalorian als EV-9D9 nach Tatooine zurück

In der 5. Folge der 1. Staffel verschlägt es den Mandalorianer auf den Planeten Tatooine, also jenen Ort, an dem vor knapp 50 Jahren der Krieg der Sterne im Kino seinen Anfang nahm. Als der Kopfgeldjäger die Cantina betritt, hat sich vieles verändert. So dürfen inzwischen auch Droiden das Etablissement betreten.

Das ist der Droide, dem Hamill seine Stimme leiht:

Bei dem von Hamill gesprochenen Droiden handelt es sich um einen alten Bekannten bzw. eine alte Bekannte. Wie Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau in der finalen Folge von Disney Galerie: The Mandalorian bestätigt, steht hier niemand Geringeres als die Droidin EV-9D9 vor uns, die wir aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter kennen.

Im Keller von Jabbas Palast folgte EV-9D9 ihren sadistischen Instinkten. Als Barkeeperin in der Chalmuns Cantina legt sie zum Glück einen etwas entspannteren Tonfall an den Tag. Auch in der 2. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian taucht die Droidin nochmal kurz auf. Dieses Mal allerdings ohne Stimm-Cameo von Mark Hamill.

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Abseits von Star Wars: Mark Hamill war lange Zeit die Stimme des Jokers bei DC

Dass Hamill in The Mandalorian einen Stimm-Cameo hat, dürfte in erster Linie auf seine Zusammenarbeit mit DC zurückgehen. Denn abseits von Luke Skywalker hat sich Hamill im Lauf seiner Karriere einen Namen als Synchronsprecher gemacht. Besonders markant: seine Joker-Performance in zahlreichen Animationsprojekten.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2020 bei Moviepilot veröffentlicht.

