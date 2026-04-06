Star Wars-Parodie geht weiter: Endlich wissen wir, wann Spaceballs 2 ins Kino kommt

Bei Lord Helmchens Saft! Der offizielle Kinostart zu Spaceballs 2 wurde enthüllt. So lange müssen wir noch auf die Fortsetzung der ulkigen Star Wars-Parodie warten.

Fast 40 Jahre ist es mittlerweile her, seit Comedy-Legende Mel Brooks 1987 mit Spaceballs die kultige Krieg der Sterne-Parodie abgeliefert hat. Jetzt wird das abgedrehte Sci-Fi-Abenteuer mit einem zweiten Teil fortgesetzt. Wann genau wir damit in den Lichtspielhäusern rechnen dürfen, wissen wir nun endlich auch. Denn die Amazon MGM Studios haben den offiziellen Kinostart enthüllt.

Sci-Fi-Parodie wird fortgesetzt: Spaceballs 2 kommt 2027

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird Spaceballs 2 am 23. April 2026 in den US-Kinos starten. Ein deutscher Kinostart wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben, doch ist mit einer Veröffentlichung in zeitlicher Nähe zu rechnen, wahrscheinlich bereits am 22. April 2027.

So sehr ihr euch also schon jetzt auf die lang erwartete Spaceballs-Fortsetzung freuen könnt, müsst ihr euch noch ein ganzes Jahr gedulden, bis Brooks als Präsident Skroob, Rick Moranis als Lord Helmchen, Daphne Zuniga als Prinzessin Vespa, Bill Pullman als Lone Starr und George Wyner als Helmchens rechte Hand Colonel Sandfurz auf die große Leinwand zurückkehren. Da 2027 das 40-jährige Jubiläum des Erstlings markiert, hat der Start erst nächstes Jahr jedoch vollkommen Sinn.

Spaceballs 2: Welcher Star Wars-Film muss diesmal dran glauben?

Josh Greenbaum (Doggy Style) fungiert bei Spaceballs 2 als Regisseur, während Josh Gad (Die Eiskönigin) für das Drehbuch der Komödie verantwortlich zeichnete. Gad wird ebenfalls vor der Kamera zu sehen sein. Weitere Neuzugänge bilden unter anderem Keke Palmer (Nope), Lewis Pullman (Thunderbolts*) und Anthony Carrigan (Death of a Unicorn).

Details zur Handlung des Films wurden noch nicht bekanntgegeben, doch sind in den letzten 40 Jahren wohl zahlreiche Star Wars-Filme erschienen, die man ganz hervorragend durch den Kakao ziehen kann. Das erste Bild vom Table Read des Sci-Fi-Abenteuers knüpfte sich etwa bereits J.J. Abrams' Star Wars 7: Das Erwachen der Macht vor.

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