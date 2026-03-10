Star Wars-Sammler fuhr 700 Kilometer weit, um ausgerechnet eine lebensgroße Jar Jar Binks-Figur zu holen und sich damit einen Lebenstraum zu erfüllen

Jar Jar Binks ist nicht gerade der große Fanliebling des Star Wars-Universums. Aber er hat einen Fan in Deutschland, der bereit ist, jede Tortur für ihn auf sich zu nehmen.

Mit Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung startete nicht nur die Prequel-Trilogie. Auch die Gungans erfuhren ihren Einzug ins Star Wars-Universum. Ihr bekanntester Vertreter ist bis heute Jar Jar Binks. Der Charakter sollte als Comic Relief die Stimmung des Filmes hier und da auflockern, doch für viele Fans war er stets ein Dorn im Auge. Das hindert seinen größten deutschen Fan jedoch nicht daran, einmal quer durchs Land zu fahren, um sich eine lebensgroße Figur von ihm zu holen.

Max Machtsheim sammelte schon Dutzende Jar Jar Binks-Figuren und erfüllt sich mit der Statue einen Traum

Unter dem Namen Rockstah ist Max Machtsheim als Rapper, Comedian und Podcaster bekannt. Außerdem hat er laut eigener Aussage die größte Jar Jar Binks-Sammlung in Deutschland. Eines hat allerdings lange Zeit gefehlt: Ein Jar Jar Binks in Lebensgröße.

In einem Instagram-Reel hat er vor Kurzem verkündet, dass diese Lücke nun geschlossen wurde. Dafür musste er sich lediglich einen Tag freinehmen und quer durch Deutschland fahren. Hier könnt ihr seinen Videozusammenschnitt davon sehen:

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Laut Reel führte die Fahrt von Frankfurt nach Bielefeld in ein kleines Dorf namens Hasewinkel. Insgesamt 700 km und 7 Stunden hin und zurück ist Rockstah für die Figur gefahren. Und wenn man ihm beim Schwärmen zuhört, war es das wert. Immerhin hat er über 10 Jahre auf eine solche Gelegenheit gewartet.

Die Figur ist über zwei Meter hoch und wurde von Pepsi als Werbeaufsteller herausgebracht. Schwierig war es wohl nur, die Figur ohne Rückenschmerzen aus dem Auto zu bekommen und ins Büro zu tragen. Dort steht nun Jar Jar als Wächter für all die zahlreichen Sammelobjekte, die sein Konterfei tragen.

Auch wenn Jar Jar keine allzu große Fangemeinde unter den Star Wars-Fans hat, so wird er immer diesen Fan, dessen Herz für ihn schlägt.