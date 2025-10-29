Star Wars-Star Adam Driver kehrt zu Netflix zurück – für Geiseldrama vom Adolescence-Regisseur

Nachdem es mit seinem neuen Star Wars-Projekt wohl nichts wird, wird Adam Driver erneut auf Netflix zu sehen sein. Adolescence-Regisseur Philip Barantini inszeniert ihn in einer Geiseldramaserie.

Viele Star Wars-Fans hätten Adam Driver sicherlich gern im angedachten Spin-off The Hunt for Ben Solo von Steven Soderbergh gesehen, aus dem jetzt (erstmal) nichts wird. Stattdessen nahm der Schauspieler ein neues Serienprojekt an, das ihn zurück zu Netflix führt. Auf dem Streaming-Dienst war er vor einigen Jahren schon an der Seite von Scarlett Johansson im Scheidungsdrama Marriage Story zu sehen.

Star Wars-Star Adam Driver wird auf Netflix in eine Geiselnahme involviert

Wie Variety meldet, handelt es sich bei Adam Drivers Netflix-Serie um ein Projekt namens Rabbit, Rabbit. Geschrieben von Peter Craig (The Batman) und inszeniert von Philip Barantini, der für das Ausnahmedrama Adolescence einen Emmy erhielt, wird es um eine eskalierende Geiselnahme in Illinois gehen. Ein entflohener Insasse bringt mehrere Personen an einer Raststätte in seine Gewalt und wird von der Polizei umzingelt. Ein unvorhersehbares Sozialexperiment und ein "emotionales Pokerspiel" mit einem FBI-Verhandlungsführer beginnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das begehrte Rabbit, Rabbit wurde in einem kompetitiven Bieterstreit von Netflix eingetütet, woraufhin der Streamer direkt eine komplette Staffel in Auftrag gegeben hat. Driver zählt auch zu den Produzent:innen der Serie. Ob er jedoch den Geiselnehmer oder den FBI-Experten spielen soll, hat noch keine Quelle eindeutig kommuniziert. Bei seiner Neigung zur dunklen Seite der Macht, rechnen wir eher mit der ersten Option.

Als Nächstes wird der ehemalige Star Wars-Schurke in Jim Jarmuschs Father, Mother, Sister, Brother (Filmstart: 18. Dezember) im Kino zu sehen sein. Und für noch mehr Serien-Highlights, die ihr schon kommenden Monat streamen könnt, hört ihr am besten in unsere neue Streamgestöber-Folge rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im November umfassen neben der finalen Staffel des Netflix-Hits Stranger Things auch die heiß erwartete Sci-Fi-Serie des Breaking Bad-Schöpfers, deutsche Fantasy sowie Samurai-Action und neue Folgen des Amazon-Erfolgs Maxton Hall.