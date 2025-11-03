Star Wars-Star erklärt, warum er Star Trek nicht mag: "Bin ein Lichtschwert-Typ"

Im Star Wars-Franchise wurde John Boyega als Finn weltberühmt. Jetzt hat der Star erklärt, wieso er den Sci-Fi-Konkurrent Star Trek nicht mag und eine Sache daraus trotzdem für vorbildlich hält.

Als Darsteller des abtrünnigen Sturmtrupplers Finn in den Star Wars-Sequels erlangte der britische Schauspieler John Boyega weltweite Bekanntheit. Während dem Star damals bereits rassistische Ablehnung aufgrund seiner Hautfarbe entgegenschlug, ging Boyega später selbst sehr kritisch mit Disney als Konzern hinter dem Franchise ins Gericht. Er prangerte seinen Arbeitgeber dafür an, eine schwarze Figur in das Sci-Fi-Universum zu bringen, sie als Besonderheit zu vermarkten und dann inhaltlich eher fallen zu lassen.

Hinter der Kamera ist der Star trotzdem immer ein großer Star Wars-Fan geblieben, der weiterhin auf Conventions zu Gast ist und sich mit Fans austauscht. Jetzt hat er bei einem aktuellen Auftritt erklärt, wieso er den großen Konkurrenten Star Trek nicht mag – und was sein eigenes Franchise trotzdem daraus lernen kann.

Star Wars-Star John Boyega mag Star Trek wegen übermäßigen Dialogen nicht

Laut Popverse sprach der Finn-Darsteller auf der Dragon Con in den USA jetzt darüber, wieso er Star Trek im Vergleich zu Star Wars schlechter findet:

Ich bin ein Star-Wars-Fan der alten Schule, und wenn du ein Trekkie bist und mich an den Ständen getroffen hast, weißt du, dass ich Star Trek nicht mag. Ich glaube einfach, dass die Trekkies gerne darüber reden. Wir Star-Wars-Fans werden einfach aktiv. Bei Star Wars muss man reden, während der Krieg tobt.

Damit kritisiert Boyega also die größere Dialoglastigkeit im Star Trek-Universum, während Star Wars mehr auf direktere Schlachten und Action setzt. Der größere Anteil an Verhandlungen bei der Konkurrenz ist für den Schauspieler aber auch ein Vorteil:

Bei Star Trek bekommt man Zeit für Diskussionen. Ich denke, Star Wars könnte sich da tatsächlich etwas abschauen. Was meinen Auftritt bei Star Trek angeht: Ich muss im Team bleiben. Ich bin ein Lichtschwert-Typ.

Nach Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers, der das Finale der neuen Sequel-Trilogie markierte, wird John Boyega wohl nicht mehr in dem Science-Fiction-Universum zu sehen sein. Im Kino geht das Star Wars-Franchise nächstes Jahr mit dem The Mandalorian-Kinofilm weiter. Der Blockbuster The Mandalorian and Grogu soll am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos starten.