Das gab es noch nie: Nächstes Jahr starten gleich zwei Star Wars-Filme in IMAX 70mm im Kino

Während Christopher Nolan aktuell mit seinem Monumentalfilm Die Odyssee für einen IMAX-Hype sondergleichen sorgt, bereitet sich auch Star Wars auf die ultimative Kinoerfahrung vor.

IMAX ist das neue Zauberwort, wenn aus einem gewöhnlichen Hollywood-Blockbuster ein Leinwandevent werden soll, das man auf keinen Fall verpassen darf. Um Die Odyssee in IMAX 70mm zu sehen, reisen Filmfans sogar in andere Länder, während der Vorverkauf für Dune: Part Three so manchen Ticketanbieter lahmlegt.

Wie Lucasfilm und Disney nun bekannt gegeben haben, erobert nächstes Jahr auch Star Wars die ganz große Leinwand – und das gleich zweimal: Sowohl die Wiederaufführung von Krieg der Sterne zum 50-jährigen Geburtstag der Saga als auch der Start des jüngsten Kapitels, Star Wars: Starfighter, gehen in IMAX über die Bühne.

Star Wars kommt erstmals in IMAX 70mm ins Kino

Wie Variety berichtet, sollen beide Filme digital und analog in IMAX-Kinos gezeigt werden. Den Anfang macht Krieg der Sterne, dessen Re-Release bereits am 18. Februar 2027 stattfindet, ehe der Kinostart von Starfighter am 26. Mai 2027 folgt.

Im Gegensatz zu Die Odyssee wurde Starfighter allerdings nicht mit IMAX-70mm-Kameras gedreht. Stattdessen nutzte das Filmteam IMAX-zertifizierte Kameras. Kameramann Claudio Miranda kennt sich damit bestens aus: Erst kürzlich arbeitete er im Zuge der Dreharbeiten von F1 mit entsprechendem Equipment.

Der fertige Film wird nach Abschluss der Postproduktion in einen IMAX-70mm-Print umgewandelt. Genauso wie bei Die Odyssee ergibt sich für viele Kinobesucher:innen das Problem, dass nach wie vor nur 42 Spielstätten existieren, die überhaupt IMAX 70mm zeigen können – und keine davon befindet sich in Deutschland.

Wer Die Odyssee so erleben will, wie es Christopher Nolan vorgesehen hat, muss einen Kurztrip nach London, Prag, Brüssel oder Montpellier unternehmen. Wir dürfen gespannt sein, ob auch Star Wars-Fans bereit sind, Ländergrenzen zu überqueren, um ein neues Kapitel des Sternenkriegs in dem Premium-Format zu erfahren.

Mit IMAX wieder zum ultimativen Leinwandevent

Die Zahlen von Die Odyssee sind auf alle Fälle beeindruckend: 78 Millionen US-Dollar konnte der Film allein durch seine IMAX-70mm-Vorstellungen einnehmen. Kaum werden die Vorstellungen angekündigt, sind sie ausverkauft. Einen solchen Hype konnte der dieses Jahr erschienene The Mandalorian and Grogu nicht erzeugen.

Und genau darum geht es: Nachdem der erste Star Wars-Film in sieben Jahren an den Kinokassen scheiterte, muss sich das Franchise, das einst Wegbereiter des modernen Blockbuster-Kinos war, wieder als ultimatives Leinwandevent behaupten. Der groß angekündigte IMAX-Release ist ein geschickter Schachzug in dieser Hinsicht.