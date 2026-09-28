Den neuen Star Wars-Film könnt ihr jetzt auch ganz ohne Disney+ schauen – und das in 5 Versionen

Bei den Star Wars-Serien vergehen mitunter Jahre, bis sie unabhängig von Disney+ erscheinen. Den neuesten Film der Saga gibt es dagegen schon wenige Monate nach Kinostart auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD.

Wenn ihr eure Star Wars-Heimkinosammlung weiter komplettieren wollt, habt ihr ab heute die Möglichkeit dazu, denn The Mandalorian and Grogu erscheint in physischer Form. Bislang war der Film nur im Kino oder als Stream verfügbar. Jetzt könnt ihr euch das Weltraumabenteuer ins Regal stellen – in fünf verschiedenen Versionen.

The Mandalorian and Grogu auf DVD, Blu-ray und 4K UHD

Der Kinofilm zu The Mandalorian erscheint heute, am 2. Oktober 2026, via Leonine auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD. Darüber hinaus wird die Steelbook-Tradition beibehalten. Genauso wie die vorherigen Star Wars-Veröffentlichungen erscheint The Mandalorian and Grogu als limitiertes Steelbook mit der Blu-ray und 4K Ultra HD.

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Wenn ihr etwas mehr Geduld habt, könnt ihr noch einen Monat draufschlagen und bis zum 6. November 2026 warten. Da gibt es für eingefleischte Fans der Sternensaga ein ganz besonderes Sammlerstück: die Beskar Collector's Edition. Die könnt ihr schon jetzt vorbestellen. Sie ist exklusiv bei Amazon und im Leonine Shop erhältlich.

Die Blu-ray und 4K-UHD-Versionen warten mit einigen Extras auf, die hinter die Kulissen des neuen Star Wars-Films entführen. Wie wurde The Mandalorian and Grogu gedreht? Diverse Featurettes bieten Aufschluss über die Entstehungsgeschichte. Darüber hinaus wartet ein Audiokommentar von Regisseur Jon Favreau auf euch.

Das Bonusmaterial von The Mandalorian and Grogu im Überblick:

Die Entstehung von The Mandalorian and Grogu: Handgemachtes und CGI-Effekte im Einklang, ein komplexes Sounddesign und jede Menge Puppen und Miniaturen – so ist The Mandalorian and Grogu zum Leben erwacht.

Handgemachtes und CGI-Effekte im Einklang, ein komplexes Sounddesign und jede Menge Puppen und Miniaturen – so ist The Mandalorian and Grogu zum Leben erwacht. Biome: Von Schnee bis zum Sumpf: Star Wars lebt von seinen Planeten. Auch The Mandalorian and Grogu hat mehrere davon zu bieten. Doch wie sind diese entstanden? Dieses Featurette stellt uns die neuen Welten im Detail vor.

Star Wars lebt von seinen Planeten. Auch The Mandalorian and Grogu hat mehrere davon zu bieten. Doch wie sind diese entstanden? Dieses Featurette stellt uns die neuen Welten im Detail vor. Willkommen auf Shakari: Eine dieser Welten bedarf eines gesonderten Blicks. Denn Shakari vereint viele verschiedene Einflüsse. Mitunter hat man das Gefühl, sich in einen Gangsterfilm aus den 1930er Jahren verirrt zu haben.

Dejarik in echt: Und wo wir schon bei Shakari sind, darf die große Dejarik-Sequenz nicht fehlen. Was als Holoschachspiel in Krieg der Sterne 1977 angefangen hat, wird nun mit riesigen Monstern in einer echten Arena fortgesetzt.

Und wo wir schon bei Shakari sind, darf die große Dejarik-Sequenz nicht fehlen. Was als Holoschachspiel in Krieg der Sterne 1977 angefangen hat, wird nun mit riesigen Monstern in einer echten Arena fortgesetzt. Audiokommentar: Hier könnt ihr euch den kompletten Film mit einer zusätzlichen Audiospur anschauen, auf der die Stimme von Regisseur Jon Favreau zu vernehmen ist. Der verrät spannende Hintergrundinfos zu jeder Szene, die man sieht.

Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Infos zu den technischen Daten der einzelnen Heimkinoveröffentlichungen von The Mandalorian and Grogu.

Technische Daten zur DVD-Version:

Video: Widescreen (Dynamic 2,39:1 & 1,78:1) / 16:9



Widescreen (Dynamic 2,39:1 & 1,78:1) / 16:9 Audio: Dolby Digital 5.1: Deutsch, Englisch, Italienisch



Dolby Digital 5.1: Deutsch, Englisch, Italienisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Italienisch

Technische Daten zur Blu-ray-Version:

Video: 1080p High Definition / Widescreen (Dynamic 2,39:1 & 1,78:1) / 16:9



1080p High Definition / Widescreen (Dynamic 2,39:1 & 1,78:1) / 16:9 Audio: Dolby Digital Plus 7.1: Deutsch, Italienisch / DTS-HD MA 7.1: Englisch



Dolby Digital Plus 7.1: Deutsch, Italienisch / DTS-HD MA 7.1: Englisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Italienisch

Technische Daten zur 4K-Version:

Video: 2160p High Definition / Widescreen (Dynamic 2,39:1 & 1,78:1) / 16:9

2160p High Definition / Widescreen (Dynamic 2,39:1 & 1,78:1) / 16:9 Audio: DD + 7.1: Deutsch, Italienisch, Spanisch (LatAm) / Dolby Atmos 7.1.4: Englisch

DD + 7.1: Deutsch, Italienisch, Spanisch (LatAm) / Dolby Atmos 7.1.4: Englisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Italienisch, Spanisch (LatAm)

Ein Action-Abenteuer im Star Wars-Universum

The Mandalorian and Grogu baut auf den drei Staffeln der Star Wars-Serie mit Pedro Pascal in der Hauptrolle auf, erzählt jedoch eine eigenständige Geschichte. Mit anderen Worten: Ihr müsst keine Hausaufgaben machen, um die Handlung des Films zu verstehen. Solange ihr wisst, wer Mando und Baby Yoda sind, ist alles gut.

Im Auftrag der Neuen Republik legen sie sich mit zwielichtigen Zeitgenossen an, die dem gefallenen Imperium die Treue halten. Als sie sich auf die Suche nach dem entführten Rotte the Hutt begeben, geraten sie in eine Verschwörung und müssen um ihr Leben fürchten. Es beginnt ein Action-Abenteuer in der weit entfernten Galaxis.

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