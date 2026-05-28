Star Wars: The Mandalorian and Grogu hat einfach eine der beliebtesten Figuren aus der Serie geschnitten

Wie sich herausstellt, wurde für The Mandalorian and Grogu mindestens eine Szene gedreht, in der wir ein vertrautes Gesicht aus der Serie gesehen hätten. Im Kino ist davon jedoch nichts zu sehen.

Schon vor dem Kinostart von The Mandalorian and Grogu betonte Regisseur Jon Favreau, dass er den Einstieg in den neuen Star Wars-Film so niedrigschwellig wie möglich halten will. Weder drei Staffel von The Mandalorian noch sonst eine Geschichte aus der Saga sollen für das Verständnis der Handlung notwendig sein.

Achtung, es folgen Spoiler!

Wie es aussieht, hatte Favreau ursprünglich trotzdem geplant, einen Fanliebling aus der Mando-Serie in den Kinofilm zu bringen, namentlich IG-11. Das verrät ein Schnappschuss von den Dreharbeiten, in dem der einstige Kopfgeldjäger auf Nevarro zu sehen ist. Die Szene hat es allerdings nicht in die finale Schnittfassung geschafft.

IG-11 in The Mandalorian and Grogu: Der Star Wars-Liebling wäre sogar auf Rotte the Hutt getroffen

Ausgehend von dem Behind-the-Scenes-Bild hätte der IG-11-Auftritt ungefähr zur Hälfte des Films stattgefunden, wenn Din Djarin, Grogu und Rotte the Hutt nach dem Shakari-Kapitel nach Nevarro kommen. Der abgelegene Vulkanplanet entwickelte sich im Verlauf der Serie zur Wahlheimat der beiden Hauptfiguren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Mandalorian and Grogu legt hier keine kurze Verschnaufpause ein, ehe sich der Kopfgeldjäger Embo zu Wort meldet und Rotta entführt. In einem früheren Leben sind sich Embo und IG-11 womöglich sogar schon einmal über den Weg gelaufen. Denn der Droide war einst selbst Mitglied der Kopfgeldjägerguilde und jagte Grogu.

Direkt in der ersten Folgen von The Mandalorian geraden Din und der bis an die Zähne bewaffnete IG-11 aneinander, ehe er ummodifiziert wird und im Finale der 1. Staffel sogar sein Leben für Grogu opfer. Später, in der 3. Staffel, wird er mit einem Upgrade als Mischung aus Babysitter und Kampfmaschine zurückgebracht.

Mehr Star Wars-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Vielleicht bekommen wir IG-11 eines Tages doch noch in The Mandalorian and Grogu zu sehen

In The Mandalorian and Grogu hätte sich sein Auftritt vermutlich aber auf nicht mehr als einen Cameo belaufen, ähnlich wie wir auf Nevarro kurz einen Blick auf den silbernen N-1 Starfighter werfen können. Vielleicht bekommen wir die gefilmte Szene mit IG-11 im Zuge der Heimkinoauswertung als Deleted Scene zu Gesicht.

Mehr zu The Mandalorian and Grogu:

Vorerst könnt ihr The Mandalorian and Grogu im Kino schauen. Seit dem 20. Mai 2026 erobert der erste Star Wars-Film seit sieben Jahren die große Leinwand und lädt auf ein 132-minütiges Action-Abenteuer ein, das uns bis in den Dschungel von Nal Hutta führt, wo die fiesen Hutt-Zwilinge lauern und unseren Helden das Leben schwermachen.