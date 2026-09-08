Im Kino ein Flop und jetzt in 70 Ländern auf Platz 1: Der neue Star Wars-Film startet bei Disney+ durch

Seit einer Woche ist The Mandalorian bei Disney+ und dominiert die dortigen Film-Charts. Im Kino war der neue Star Wars-Film allerdings eine große Enttäuschung.

Nach dem Kinostart im Mai landete The Mandalorian and Grogu vor wenigen Tagen bei Disney+. Obwohl der Film auf der Leinwand nicht der erhoffte Überflieger war, erfreut er sich großer Beliebtheit im Streaming-Abo. Zumindest steht das Weltraumabenteuer seit seiner Ankunft auf Platz 1 der Film-Charts bei Disney+.



Nicht nur in Deutschland ein Hit: Mit einem Blick auf die Zahlen von FlixPatrol wird deutlich, dass The Mandalorian and Grogu weltweit der aktuell meistaufgerufene Titel bei Disney+ ist. Genau genommen hat es der neue Star Wars-Film in 70 Ländern auf Platz 1 geschafft und damit den extrem gefragten Der Teufel trägt Prada 2 verdrängt.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu hebt nach Kinoflop bei Disney+ im Streaming-Abo ab

Im Kino fehlte The Mandalorian and Grogu diese Zugkraft. 354 Millionen US-Dollar konnte der Film laut Box Office Mojo in seinem Lauf einspielen. Das klingt auf den ersten Blick nach sehr viel Geld. Wenn wir die Zahl ins Verhältnis setzen, wird sie jedoch schnell weniger beeindruckend – selbst in Angesicht des geringen Budgets.

Mit einem Budget von 165 Millionen US-Dollar ist The Mandalorian and Grogu bis dato tatsächlich der günstigste Star Wars-Film, der seit dem Kauf von Lucasfilm durch Disney produziert wurde. Die Faustregel in Hollywood besagt, dass ein Film das Zwei- bis Dreifache seines Budgets einspielen muss, um als profitabel zu gelten.

Das hat zwei Gründe: Auf das Produktionsbudget kommen zusätzliche Marketingkosten. Und dann gehen die Einnahmen nicht direkt an das Studio, sondern werden mit den Kinos geteilt. Wer genau nachrechnet, könnte behaupten, dass Mando mit einem blauen Auge davongekommen ist. Wir reden hier allerdings von einen Star Wars-Film.

The Mandalorian and Grogu konnte nicht mal die Zahlen von Solo: A Star Wars Story übertreffen

Bis auf Solo: A Star Wars Story hat jeder der neuen Ableger der Sternensaga über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Mit anderen Worten: Wer einen Star Wars-Film ins Kino bringt, erwartet einen Box-Office-Juggernaut. Schlimmer noch: The Mandalorian and Grogu erreichte nicht einmal die 393 Millionen US-Dollar von Solo.

Die Einspielergebnisse der Star Wars-Filme:

Dazu kommt der Umstand, dass The Mandalorian and Grogu der erste Star Wars-Film seit sieben Jahren war. Also der Film, der die Star Wars-Begeisterung des Publikums im Kino neu entfachen sollte – und das hat Mando definitiv nicht geschafft. Von einem Event, das man unbedingt auf der Leinwand gesehen haben muss, fehlte jede Spur.

Selbst Disney-CEO Josh D'Amaro gab im August zu Protokoll, dass The Mandalorian and Grogu zu den Projekten gehört, die nicht die Erwartungen des Studios erfüllt haben, wie Variety festhält. Dennoch sei der Film wertvoll, etwa im Hinblick auf den Verkauf von Merchandise, die Gestaltung von Freizeitparks und Disney+.

Nach schwachem Kinostart: The Mandalorian and Grogu ist im Mandoverse bei Disney+ angekommen

Seit dem Start von The Mandalorian im November 2019 ist der Streamer zum Heimathafen des sogenannten Mandoverse geworden, das sich weiterhin aus den Serien Das Buch von Boba Fett, Ahsoka und Skeleton Crew zusammensetzt. Das ist also genau die Umgebung, in der The Mandalorian and Grogu richtig aufgehen kann.

Schon zum Kinostart wurde in Kritiken oft erwähnt, dass der Film sich mehr wie eine extralange Serienfolge anfühle. Zudem herrschte Skepsis, ob Menschen überhaupt gewillt sind, für Mando und Co. ein Kinoticket zu lösen, wenn sie es jahrelang gewohnt sind, die Geschichten bequem von der Couch aus im Streaming-Abo zu schauen.

Nun ist The Mandalorian and Grogu dort angekommen, wo die meisten Menschen ein weiteres Kapitel mit den beiden Star Wars-Helden im Titel erwarten dürften. Ausgehend von den Streaming-Trends scheint der Film endlich sein Publikum gefunden zu haben. Wir dürfen gespannt sein, wie lange er sich an der Spitze der Charts hält.