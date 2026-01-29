Starfleet Academy ist angeblich viel erfolgreicher als andere Star Trek-Serien: Das steckt dahinter

Die neue Star Trek-Serie über die Starfleet Academy im 32. Jahrhundert spaltet die Gemüter. Sie scheint bei Paramount+ aber ganz ordentlich zu laufen.

Mittlerweile sind vier Folgen von Star Trek: Starfleet Academy online. Und wie so oft im Fall des langjährigen Sci-Fi-Franchise scheiden sich auch hier die Nerd-Geister. Während die Reviews laut Metacritic relativ positiv ausfielen, gehen viele Trekkies, die anderes gewohnt sind, nicht gerade gütig mit der Uni-Serie fürs Young Adult-Publikum um.

Für den Streamer Paramount+ scheint das neue Format aber ein großer Gewinn zu sein, wie erste Daten zu den Abrufen nahelegen. So soll Starfleet Academy sogar erfolgreicher als andere Trek-Formate angelaufen sein.

Star Trek: Starfleet Academy erfolgreicher als Strange New Worlds und Co.?

Ausgewertet hat die Streaming-Daten zu Star Trek: Starfleet Academy TV-Experte Ted Linhart, der die Daten laut TrekMovie vom seriösen Dienst Luminate hat. Die sind vorläufig und weniger verlässlich als die späteren Nielsen-Zahlen, können in guten Händen aber einen ersten Eindruck vom Erfolg oder Misserfolge eines Formats liefern. So soll die Serie über die Sternenflottenakademie der Sternenflotte in den ersten acht Tagen mit zwei Episoden über 2,5 Millionen Zuschauer:innen angelockt haben. Weit mehr als Strange New Worlds oder Star Trek: Picard.

Nur an einem kommt Starfleet Academy nicht vorbei: Dad-TV-König Taylor Sheridan. Der hat Paramount+ mit Landman, der Yellowstone-Serie 1923, Tusla King und Mayor of Kingstown absolut in der Hand und belegt mit seinen Formaten die ersten fünf Plätze der besagten Streaming-Auswertung der ersten acht Tage nach Premiere. Erst dann folgt Star Trek mit seinem neuen Format auf Platz 6.

Noch mehr Star Trek:

Star Trek: Starfleet Academy bekommt derzeit eine ganze Menge Hass ab im Netz. Es stimmt aber eben nicht immer, dass negative Mund-zu-Mund-Propaganda sich auf die realen Publikumszahlen einer Serie auswirkt. Schließlich darf man in diesem Fall weder die automatische Zuschauerschaft von Hardcore-Trekkies, noch die durch Negativität angelockten Hatewatcher vergessen. Inwiefern die Serie wirklich ein neues, jüngeres Publikum anlockt, wird sich in Zukunft zeigen müssen.

Insgesamt hat die 1. Staffel von Starfleet Academy zehn Episoden und eine zweite Season ist der Serie auch schon sicher. Die nächste Folge der ersten Staffel erscheint am 5. Februar 2026.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.