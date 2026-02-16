"Starke Empfehlung": Deutsche Thriller-Serie steht in 22 Ländern auf Platz 1 bei Netflix und begeistert internationales Publikum

Thriller-Serien sind der Renner bei Netflix. Doch was passiert, wenn sie aus Deutschland stammen? Der Netflix-Hit Unfamiliar gibt die Antwort und steht anderswo auf Platz 1.

Mit einer starken Thriller-Geschichte kannst du bei Netflix ein weltweites Publikum erreichen. Das hat nun die deutsche Serie Unfamiliar von Paul Coates geschafft, die sich seit ihrem Erscheinen am 5. Februar in Dutzenden Ländern in den Top 10 hält. Und nicht nur das. Sie steht in 22 Ländern sogar auf Platz 1. Höchste Zeit, internationale Fan-Stimmen zu sammeln.

Deutsche Thriller-Serie Unfamiliar geht anderswo auf der Welt steil

In Unfamiliar geht es um zwei ehemalige BND-Agent:innen, die ein Safe House in Berlin betreiben und verheiratet sind. Als die Tarnung von Meret (Susanne Wolff) und Simon (Felix Kramer) auffliegt, müssen sie sich gegen allerlei Killer:innen zur Wehr setzen. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Unfamiliar - Trailer (Deutsch) HD

In Deutschland steht Unfamiliar aktuell auf Platz 2 hinter Jeffrey Epstein: Stinkreich, in der Schweiz auf Platz 3 und in Österreich nur auf Platz 4. In 22 Ländern, für die man den Globus teils ganz schön weit drehen muss, zum Beispiel in Brasilien, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Kenia, Panama und mehr Ländern steht sie schon seit über einer Woche auf Platz 1. Diese Daten liefert FlixPatrol .

Das sagen internationale Fans zum deutschen Unfamiliar bei Netflix

Auch wenn man es nicht zugeben will, erfreut es einen besonderen Platz im Herzen, wenn anderswo gut über Serien und Filme aus der eigenen Heimat geredet wird. Die Kritiken sind überwiegend positiv und bei der IMDb steht die Serie aktuell bei einer stabilen 6,9 von 10 bei knapp 3.000 Bewertungen. Auch wenn noch Luft nach oben ist, sind die Kommentare zumeist sehr charmant.

IMDb-Nutzer EinarssonO gibt 8 von 10 Punkten und schreibt:

Ich habe alle Episoden in einem geschaut bis halb 3 nachts. So viel besser als die üblichen Hollywood-Glam-Makeup-Produktionen. Es ist vielleicht unwichtig, aber ich mochte es auch, dass sie auf Deutsch war. Es ist fast 50 Jahre her, dass ich Deutsch in der Schule hatte und war überrascht von mir selber, dass ich es doch ein wenig verstanden habe.

Ein User namens Pairic gibt 9 von 10 Punkten und zieht sogar Vergleiche zu dem berühmten Schriftsteller John le Carré, dessen Werke unter anderem als The Night Manager oder Dame König As Spion verfilmt wurden:

Ein einnehmender, brutaler Thriller in der besten Tradition von le Carré.

Unfamiliar-Fan colinhmcnally geht sogar noch einen Schritt weiter und beschreibt es "besser als The Night Manager", die sich selbst als gefeierte Thriller-Serie bezeichnen darf.

Rotten Tomatoes spiegelt die IMDb-Wertung ebenfalls wider und steht bei 68 Prozent Publikumszustimmung. Zum Vergleich: Netflix' erfolgreichste Thriller-Serie aus dem Januar, His & Hers, steht dort bei 62 Prozent.

Bei Reddit , wo immer eifrig über das Neuste diskutiert wird, muss sich auch Unfamiliar dem Test der Viel-Binger stellen. Zwischen manchen Aufregern halten einige dagegen. "Starke Empfehlung", kommentiert ein User, "Man ist sofort gebannt und wird vom ersten Moment an mitgerissen", schreibt ein anderer Fan. Natürlich gibt es nicht nur positive Stimmen für den Neflix-Hit.

Auch die Nörgler:innen wollen gehört werden

Nicht so begeistert waren in den IMDb-User-Reviews zum Beispiel penofinspiratin mit einer 4 von 10: "Die 1. Episode hat alles, was du erwarten würdest von Charakteren mit diesem Kaliber. Dann werden sie langsam verwässert, um in die Prämisse zu passen."

User gudgeonville regt sich vor allem über das offene Ende auf, wofür es nur 2 von 10 Sternen gibt: "Da hätte ich den Tag auch mit den Olympischen Spielen verbringen können. Meine Schuld." Ob der Cliffhanger fortgesetzt wird, wissen wir aktuell tatsächlich noch nicht.

Bei Reddit schlagen der Serie vor allem Vorwürfe der Unglaubwürdigkeit entgegen. Während Hauptdarstellerin Susanne Wolff von vielen gefeiert wird, ist ihre Figur manchen etwas zu übernatürlich stark: "Die Serie hatte viel Potenzial, aber ein großer Störfaktor für mich war, dass Meret diese unzerstörbare Naturgewalt ist, die erwachsene Männer verprügelt, die 20 bis 30 Jahre jünger sind als sie." Dieser User ist vermutlich auch kein Fan des hervorragenden Action-Krachers Atomic Blonde, den Fans direkt danach schauen können.

Dass Susanne Wolff ordentlich austeilen darf, war für andere (wie mich) wiederum erst das Argument, einzuschalten. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und wer Unfamiliar nun eine Chance geben will, findet alle sechs Folgen bei Netflix.