Der Start von Scrubs Staffel 2 bei Disney+ ist raus: So bald geht es mit dem Kult-Revival weiter

In den USA läuft die neue Scrubs-Staffel schon längst. In Deutschland müssen wir uns nur noch ein kleines Bisschen länger gedulden. Erfahrt hier, wann genau es auf Disney+ weitergeht.

Scrubs-Fans werden noch in diesem Jahr mit neuen Folgen der kultigen Krankenhaus-Comedy auf Disney+ versorgt. Denn obwohl es nicht ganz wie bei Staffel 1 des Revivals geklappt hat, die Season genau einen Monat nach dem US-Start zu veröffentlichen, ist es laut Angabe des Streamers schon am 18. November 2026 so weit – also immerhin nur sieben Wochen Wartezeit. Immer noch nicht schlecht, bedenkt man, dass die Debüt-Season der Neuauflage gerade erst vor einem halben Jahr lief.

Das passiert in den ersten 3 Folgen von Scrubs Stafffel 2

Da beim US-Sender ABC schon drei der neuen Scrubs-Folgen angelaufen sind, können wir euch schon – so spoilerfrei wie möglich – davon berichten, was uns darin erwartet.

Scrubs Staffel 2, Episode 1 (My First Time in a While): Im Auftakt versucht J.D. (Zach Braff) herauszufinden, wie er Dr. Cox (John C. McGinley) mit seiner Autoimmunkrankheit helfen kann, ehe seine Partnerin Jordan (Christa Miller) ihn in ein anderes Krankenhaus verlegen lässt. Dabei bekommt er chirurgische Unterstützung von seinem besten Freund Turk (Donald Faison).

Scrubs Staffel 2, Episode 2 (My Mentee): J.D. nimmt einen neuen Nachwuchsarzt namens Grant (John Higgins) unter seine Fittiche, mit dem es allerdings zu Reibungen kommt, als versucht wird, die Versicherungssituation von Dr. Cox unter der Hand zu klären. Gleichzeitig gibt Elliot (Sarah Chalke) Tosh (Ava Bunn) guten Rat bezüglich ihrer Spezialisierung, als man versucht, sie in die Kindermedizin zu drängen.

Scrubs Staffel 2, Episode 3 (My Ex's Ex): Während J.D. recht glücklich in seiner neuen Beziehung zu Charlie (Rachel Bilson) ist, läuft Elliot erneut ihrer alten Flamme Sean (Scott Foley) über den Weg, und Turk versucht, seine Ehe mit Carla (Judy Reyes) auf neue Weise frisch zu halten. Blake (David Gridley) bekommt es unterdessen mit einer sterbenden Patientin zu tun, deren Fall ihn emotional mitnimmt.

Ebenfalls wieder mit an Bord sind der garstige Scrubs-Hausmeister (Neil Flynn), die jungen Ärzt:innen Asher (Jacob Dudman), Amara (Layla Mohammadi) und Dashana (Amanda Morrow), der Todd (Robert Maschio) und Johnny Kastl als Dr. Doug Murphy aus der Originalserie Scrubs - Die Anfänger.



Insgesamt gibt es in Staffel 2 aka 11 zehn Episoden. Showrunnerin ist nach wie vor Aseem Batra, während Scrubs-Erfinder Bill Lawrence als Produzent weiterhin an der Serie beteiligt ist. Er ist drangeblieben, wie auch viele aus unserer Redaktion, wenn es ums Ansehen bestimmter Formate ging:

Podcast: 10 Serien, die wir zum Glück nicht abgebrochen haben

Wenn bei einer Serie der Funke nicht sofort überspringt, muss man als Streaming-Fan eine Entscheidung treffen: trotzdem weiterschauen oder sie abbrechen und zur nächsten Erzählung wechseln? Wir verraten euch bei welchen Serien hat sich das Dranbleiben lohnt.

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Die Bandbreite der Serie, die ihr nicht zu früh abbrechen solltet, reicht dabei von verstörenden Auftaktepisoden bei Netflix bis zu YA-Hits bei Amazon und stressigen Edelserien bei Disney+. Aber auch sehr langsam anlaufende Sci-Fi-Perlen bei Apple TV und herrlich furchtbare Menschen bei HBO Max verdienen eure Geduld.