Startet Arnold Schwarzenegger nochmal voll durch? Gleich 3 seiner größten Filmreihen sollen fortgesetzt werden

Kürzlich kündigte Arnold Schwarzenegger eine Fortsetzung zu seinem Conan-Franchise an. Im Zuge dessen sprach er auch über Sequel-Pläne zu Predator und Das Phantom Kommando.

Als Schauspieler ist Arnold Schwarzenegger in den letzten Jahren etwas kürzer getreten. Das heißt aber nicht, dass Action-Fans schon mit dem baldigen Ruhestand der Genre-Ikone rechnen sollten. Ganz im Gegenteil kündigte Arnie vor kurzem mehrere neue potenzielle Projekte mit ihm an, die einige seiner größten Franchises fortsetzen würden. Neben einem Conan-Sequel mit ihm teaste er noch mehr.

Arnold Schwarzenegger spricht über Predator- und Das Phantom Kommando-Sequels

Der Schauspielstar war vor einigen Tagen auf dem Arnold Sports Festival in Columbus anwesend, wo er TheArnoldFans ein Interview gab. Hier erklärte er, dass ein dritter Conan-Film mit dem Titel King Conan in Entwicklung sein soll, der wohl von Mission: Impossible 5-8-Regisseur Christopher McQuarrie inszeniert wird.

Das ist aber noch nicht alles, denn Schwarzenegger erwähnte auch kurz einen neuen Predator-Film sowie ein Sequel zum Action-Kracher Das Phantom Kommando:

Sie haben einen weiteren Predator-Film gedreht, und der Regisseur [Dan Trachtenberg] hat dabei großartige Arbeit geleistet. Jetzt möchte er, dass ich im nächsten Predator mitspiele. Wir haben darüber gesprochen. Tatsächlich hat Fox Studios mich quasi wiederentdeckt. Sie sind auf mich zugekommen und haben gesagt: 'Wir wollen, dass du bei Predator mitmachst, wir haben gerade ein Drehbuch für Das Phantom Kommando 2 für dich.'

Bislang klingt King Conan nach dem konkretesten dieser neuen Arnie-Projekte, auch wenn eine offizielle Bestätigung von Seite des Studios auch hierzu noch aussteht. Ein neuer Predator-Film mit Schwarzenegger und ein Sequel zu Das Phantom Kommando klingen bis jetzt auch noch wie vage Ideen oder Vorschläge, die nicht zwangsläufig so in Entwicklung gehen. Zu mehreren Treffen zwischen Predator: Badlands-Regisseur Dan Trachtenberg und dem Star soll es jedenfalls schon gekommen sein.

Am meisten sind diese Projekte wohl am Ende von Schwarzenegger selbst abhängig und inwiefern oder in welchem Umfang der 78-Jährige noch dazu bereit ist, in Blockbustern dieser Art mitzuspielen. Fans von Arnie müssen sich auf konkrete Ankündigungen also noch etwas weiter gedulden.