Stefan Raab bekommt schon wieder neue RTL-Show: Warum direkt der nächste Flop drohen könnte

Stefan Raab meldet sich bei RTL mit einer brandneuen Promishow zurück, die stark an seine Formate von früher erinnert. Kann der Alt-Entertainer damit an vergangene Erfolge anknüpfen?

Stefan Raab hat es seit seinem TV-Comeback 2024 nicht leicht: Obwohl er bei seinem aktuellen Heimatsender RTL ständig neue Shows aus dem Boden stampft, will bisher keine Idee so recht zünden. Zwar konnte Raab zuletzt einen kleinen Hit feiern, doch die ganz großen Erfolge wie damals bei ProSieben bleiben aus.

Zum Glück lässt sich der TV-Titan von den zahlreichen Rückschlägen nicht beirren und geht direkt mit dem nächsten kuriosen Showformat an den Start: Es soll wieder eine Promi-Weltmeisterschaft geben – die stark an die TV total Wok-WM erinnert.

Raab startet sommerliche Promi-Weltmeisterschaft: Diese Fortbewegungsmittel wird es statt Wok-Pfannen zu sehen geben

Am Samstag, den 29. August, ist es bei RTL so weit: Stefan Raab lädt zur allerersten Jetski Star WM, bei der deutsche Promis beweisen müssen, dass sie mit Hochgeschwindigkeit über das kühle Nass düsen können.

Die Show wird auf der Regattabahn Duisburg abgehalten, wo ca. 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden, um bei dem Live-Event dabei zu sein. Wie gewohnt treten verschiedene Promis aus Film und Fernsehen gegeneinander an, die bei rasanten Wettrennen die besten Zeiten einfahren sollen. Welche Berühmtheiten dabei sind, ist noch nicht bekannt. Aufgepasst: Wer selbst bei der Show live im Publikum sitzen möchte, findet auf der Ticketseite von Raab noch genügend freie Karten. Allerdings haben es die Preise in sich: Das günstigste Ticket startet erst bei 49,90 €.

Kann Raab noch einmal ein TV-Highlight wie die Wok-WM erfinden?

Raab hat früher bei ProSieben einige Showformate erschaffen, die direkt Legendenstatus erreicht haben. Die WOK-WM gehörte zweifelsohne zu seinen größten Erfolgen, denn das Wintersport-Event sorgte ab der ersten Ausgabe direkt für den perfekten Mix aus Spannung und WTF-Faktor. Auch mit seinem jährlichen Turmspring-Event, bei dem verschiedenste Promis ihr Aktrobatiktalent unter Beweis stellen mussten, traf Raab voll ins Schwarze.

Auf dem Papier bringt die Jetski Star WM alles mit, was für einen aufregenden TV-Abend benötigt wird: Geschwindigkeitsrausch, Kopf-an-Kopf-Rennen und jede Menge Promis, die sich für die Kameras zum Horst machen. Doch ob RTL und Raab im Jahr 2026 wirklich noch das Zeug dazu haben, aus den vielversprechenden Versatzstücken etwas zu zaubern, ist fraglich. Denn auch andere aktuelle Raab-Shows erinnern stark an seine früheren Hits und können das Publikum nicht einmal mit aufgewärmter 2000er-Nostalgie bei der Stange halten. Hoffentlich sorgen Raab und sein Team für genügend frische Impulse, damit die Showidee nicht direkt wieder ins Wasser fällt.