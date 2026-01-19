Stefan Raab bekommt zusammen mit dieser TV-Legende eine neue Quizshow: Das könnt ihr erwarten

Stefan Raab hat sich seit seinem TV-Comeback an einigen neuen Shows versucht. Nun will er noch im Frühjahr mit einer neuen Quizshow an den Start gehen.

Mit Spielshows kennt sich Stefan Raab mittlerweile ziemlich gut aus. Er hat nicht nur mit Du gewinnst hier nicht die Million und Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli an seine alten Fernsehtage angeknüpft, sondern sich mit Die Unzerquizbaren zusammen mit Elton auch an Quizshows gewagt. Nun bekommt er von RTL eine weitere Show in diesem Segment spendiert.



Stefan Raab & Barbara Schöneberger starten mit gemeinsamer Quizshow durch

Noch im Frühjahr will Stefan Raab mit seiner neuen Show namens Wer weiß wie wann was war? an den Start gehen. Mit dabei ist TV-Legende Barbara Schöneberger, mit der er schon den letztjährigen deutschen ESC-Vorentscheid bestritten hat. Ein genauer Ausstrahlungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben, doch die Eventshow soll immer samstags stattfinden.

RTL-CCO Inga Leschek zeigt sich optimistisch und glaubt an das Potenzial der neuen Show von Stefan Raab und Barbara Schöneberger. Sie erzählt in einer RTL-Pressemeldung:



Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei ‘Chefsache ESC‘ gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei ‘Wer weiß wie wann was war?‘ einbringen. Uns erwartet eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen und der Samstagabend zum Erlebnis wird

Wer weiß wie wann was war: Das können Fans von der neuen Show erwarten

Bei Wer weiß wie wann was war? wollen Raab und Schöneberger mit der Nostalgie spielen. So will das Moderationsduo das Publikum auf eine "unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte" schicken.



Das Publikum soll dabei auch Teil der Show sein. Denn nicht nur die Gäste, die bis jetzt noch nicht bekannt sind, sondern auch die Zuschauerschaft soll fleißig mitraten können. In welchem Rahmen das stattfinden wird, steht noch nicht fest. Doch spätestens bei der Ausstrahlung der Show könnt ihr euch selbst einen Eindruck machen.

