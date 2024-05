Stefan Raab-Comeback passiert wirklich und jetzt steht fest, wo ihr den Live-Boxkampf schauen könnt

Stefan Raab kehrt zurück, um sich einmal mehr mit der Boxerin Regina Halmich im Ring zu prügeln. Doch wo wird das große Comeback stattfinden? Jetzt ist der Sender des TV-Events bekannt.

Er meint es tatsächlich ernst: Stefan Raab, der sich im Dezember 2015 in den Ruhestand verabschiedete, kehrt vor die Kamera zurück. An den Osterfeiertagen teaste die deutsche TV-Ikone auf Instagram ihr Comeback mit einem kryptischen Video. Inzwischen wissen wir, was dahinter steckt: ein Boxkampf mit Regina Halmich.

Nachdem sich die beiden bereits 2001 und 2007 im Ring begegnet sind, stehen sie sich nun ein drittes Mal gegenüber. Im September steigt das große Event. Doch wo wird der Kampf zu sehen sein? Seit Wochen spekuliert die Branche. Jetzt gibt es eine klare Ansage, wo wir Raabs Comeback mit eigenen Augen bestaunen dürfen.

Der Clark Final Fight: RTL zeigt das Stefan Raab-Comeback mit Regina Halmich im Fernsehen

Kehrt er zu ProSieben zurück? Macht er erneut gemeinsame Sache mit RTL? Oder wendet er sich komplett vom linearen Fernsehen ab und schließt sich mit einem Streaming-Dienst wie Netflix oder Amazon Prime Video zusammen? Wie DWDL berichtet, bleibt Raab im TV. RTL hat den Zuschlag erhalten und zeigt das Comeback im Fernsehen.

Offiziell trägt das Event den Titel Der Clark Final Fight, findet am 14. September 2024 im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt und wird auf RTL übertragen. Für den Privatsender mit Sitz in Köln ist die Sicherung der Ausstrahlungsrechte ein großer Erfolg. Schon jetzt ist klar, dass Raabs Comeback eines der TV-Ereignisse des Jahres wird.

Inga Leschek, die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, verspricht:



Der Traum von vielen Millionen TV-Zuschauer:innen und mein ganz persönlicher wird endlich wahr: Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht und wir werden ihm die perfekte Bühne bereiten. Boxen auf RTL passt wie Reginas Faust auf Stefans Auge. Wir freuen uns sehr, dass RTL die Nacht der Nächte live begleitet ‒ und auf einen spektakulären Moment der Fernsehgeschichte.

Wie geht Stefan Raabs Karriere im Fernsehen nach dem Boxkampf mit Regina Halmich weiter?

Wird Der Clark Final Fight eine einmalige Sache bleiben oder plant Stefan Raab in Zukunft, wieder öfter vor die Kamera zu treten? Bisher hält sich der Star mit weiteren Plänen bedeckt. Zumindest hinter den Kulissen wird er weiterhin an der Entwicklung neuer Projekte beteiligt sein. Mit dem ehemaligen ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann hat er kürzlich die Produktionsfirma Raab Entertainment gegründet. Zudem soll Raab einen eigenen Streaming-Dienst planen, der sich an Smartphone-Nutzer:innen richtet.