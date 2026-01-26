Stefan Raab trifft auf Dschungelcamp: Heute Abend kommt der TV-Titan mit einer ungewöhnlichen Live-Show zurück

Stefan Raab mischt erst seit 2024 bei RTL mit. Nun will er sich der bekanntesten Reality-Show im deutschen TV stellen: Dem Dschungelcamp.

Stefan Raab ist zuletzt im Dezember mit seiner Show in eine längere Winterpause gegangen. Bevor seine neue Sendung mit Barbara Schöneberger in den kommenden Monaten anlaufen soll, wird Raab nun auf das Dschungelcamp treffen.



Die halbe Stunde nach der Stunde: Stefan Raab lässt sich das Dschungelcamp nicht entgehen

RTL wagt heute ein Experiment: Stefan Raab, der jahrelang über Reality-Formate auch auf dem hauseigenen Sender herzog, berichtet nun selbst über Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!. Mit Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach will der TV-Entertainer das Dschungel-Geschehen auf besonders skurrile Art noch einmal aufgreifen.

Dabei will er in gewohnter Raab-Manier innerhalb von 30 Minuten die Ereignisse des Tages im Dschungelcamp nicht nur rekapitulieren, sondern auch spitzzüngig kommentieren. Dabei dürfen die witzigsten Ausschnitte aus der Reality-Show nicht fehlen. Man kann davon ausgehen, dass Raab keinen Dschungel-Promi mit seiner bissigen Art auslassen wird.



Kommt Stefan Raab jetzt aus der Winterpause zurück?

Stefan Raab wird jetzt aber nicht täglich über das Dschungelcamp berichten. Solange Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! läuft, wird die Spezialausgabe der Stefan Raab Show am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag live um 23:30 Uhr auf RTL und RTL+ laufen. Somit gibt es diese und kommende Woche eine fulminante Raab-Dschungel-Kombi.



Darüber hinaus bleibt offen, wann Raabs weitere Shows aus der Winterpause zurückkehren werden. Die Stefan Raab Show wird wohl regulär nach dem Dschungelcamp weitergehen – bestätigt ist aber noch nichts. Seine gemeinsame Show mit Barbara Schöneberger namens Wer weiß wie wann was war? soll noch im Frühjahr anlaufen. Weitere Showdaten stehen noch aus.

