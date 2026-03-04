Stefan Raab und Bully Herbig sind zurück: Gemeinsame RTL-Show bekommt neue Ausgabe im März

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli kommt aus der Winterpause zurück und verspricht wieder eine riesige Summe Preisgeld. Alle Infos findet ihr hier.

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli war die zweite Show von Raab, die nach seinem Comeback für RTL in die Tat umgesetzt wurde. Nun erscheint die mittlerweile fünfte Ausgabe der beiden Entertainer.



Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli kommt noch im März zurück

Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig wollen mal wieder ihren sogenannten "Schnulli" finden, um die 750.000 Euro gegen ihn zu verteidigen. Am Samstag, den 28. März, ist es endlich so weit und RTL zeigt um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli.



Mit dabei ist wieder Elton, der das Geschehen moderieren wird. Frank Buschmann kommentiert wie gewohnt die Spielshow. Beim letzten Mal konnten Raab und Bully das Duell gegen ihren Kandidaten gewinnen und damit die Gewinnsumme auf eine Dreiviertelmillion erhöhen. Ob sie das hohe Preisgeld noch einmal verteidigen können und somit auf eine Million erhöhen?



Kann Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli den Quotensturz verhindern?

Bei Stefan Raabs Shows gibt es aktuell eine regelrechte Quotenflucht. Die Stefan Raab Show hat seit ihrem Start im Herbst einen kontinuierlichen Sturz hingelegt (mit Ausnahme seiner Shows nach dem Dschungelcamp). Andere Sendungen, wie Die Unzerquizbaren, ändern daran auch nichts.



Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli war eigentlich lange ein starkes Zugpferd für RTL und konnte in seinen ersten beiden Shows noch über eine Million Zuschauer:innen vor die Bildschirme locken. Doch auch diese Spielshow verliert von Folge zu Folge an Reichweite – die letzte Ausgabe, wie DWDL berichtete , erlangte einen Tiefstwert und sicherte nur einstellige Marktanteile.

