Darauf haben Stephen King-Fans ewig gewartet: Legendäre Figur des Autors hatte gerade ihren ersten Auftritt in besonderer Serienfolge

Eine der mächtigsten Stephen King-Figuren überhaupt hatte gerade ihren ersten Auftritt außerhalb der Büchervorlagen – und zwar in einer Spezialfolge von Welcome to Derry, die zu Halloween erschienen ist.

Ein Schock gelingt nur, wenn man ihn nicht kommen sieht. Das wird sich auch HBO gedacht haben, als sie über Halloween unangekündigt eine Sonderfolge zu ES: Welcome to Derry veröffentlicht haben: Wie Deadline schreibt, zeigt das Prequel A Story of Derry die Abenteuer einer jungen Indigenen (Kiawentiio), die Hunderte von Jahren vor dem Club der Verlierer dem Bösen begegnet. Doch erstmals überhaupt für einen Charakter in TV oder Kino trifft sie auf eine von Stephen Kings mächtigsten Figuren: auf die kosmische Weltraumschildkröte Maturin.

Das steckt hinter Stephen Kings Schildkröte: Maturin kotzte das Universum ins Leben

Maturin tauchte erstmals 1986 in Kings ES-Roman auf und hat zentrale Bedeutung für die Mythologie des übergeordneten Romanuniversums des Autors. Die gigantische Schildkröte hat demzufolge das Universum aufgrund von Bauchschmerzen ins Leben gekotzt, wie Slashfilm schreibt.

Eine besondere Bedeutung kommt dem mythologischen Wesen im Der dunkle Turm-Zyklus Kings zu. Maturin gilt als die gute Seite einer Schöpfung, deren böse Aspekte von Es verkörpert werden. Im Es-Roman verleiht die Schildkröte dem Club der Verlierer in jungen Jahren die Stärke, sich Pennywise zu stellen.

In A Story of Derry, das nun auf HBO Max oder dem HBO Max-Kanal auf Amazon verfügbar ist, begegnet die junge Medizinfrau Kino (Isabel Deroy-Olson) dem galaktischen Wesen. Niemals zuvor ist Maturin im TV oder auf der Leinwand zu sehen gewesen – obwohl es nicht an Referenzen mangelte.

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Wie genau die Geschichte mit den indigenen Held:innen, der galaktischen Schildkröte und dem bösen ES ausgeht, könnt ihr aktuell im Stream sehen. Aber wie geht es mit der Geschichte Derrys weiter?

Wann wird Welcome to Derry mit Staffel 2 fortgesetzt?

Ob Maturin auch einen Auftritt in Welcome to Derry Staffel 2 haben wird, steht bisher noch nicht fest. Mit neuen Folgen der Horrorserie, die sich um eine Gruppe Bankräuber im Jahr 1935 drehen werden, rechnen wir ab 2028. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich im Sommer 2027 beginnen.

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