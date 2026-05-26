Stephen King feiert den neuen Platz 1 bei Netflix: "Ein absoluter Genuss"

Seit wenigen Tagen streamt die neue Netflix-Serie der Stranger Things-Schöpfer bei Netflix mit großem Erfolg. Auch Horror-Legende Stephen King hat sich jetzt schon als Fan geoutet.

Nach dem Ende der Netflix-Sensation Stranger Things haben sich die Showrunner Matt Duffer und Ross Duffer jetzt mit einer neuen Serie bei dem Streamer zurückgemeldet. The Boroughs kommt als Sci-Fi-Wettlauf gegen die Zeit daher, der wie eine Seniorenversion von Stranger Things klingt. Nachdem die neue Serie der Duffer-Brüder aktuell Platz 1 der Charts belagert, hat sich auch der berühmte Schriftsteller Stephen King jetzt als Fan geoutet.

Stephen King lobt aktuellen Netflix-Hit The Boroughs als Genuss

Während die Duffer-Brüder als ausführende Produzenten beteiligt sind, stammt die Serie von den beiden Serienschöpfern Jeffrey Addiss und Will Matthews (Der dunkle Kristall - Ära des Widerstands). In The Boroughs zieht Alfred Molina (Spider-Man 2) als Protagonist Sam Cooper nur widerwillig in die titelgebende Seniorenwohnanlage in New Mexico. Schon bald kommt der griesgrämige Witwer mit seinen Mitbewohner:innen hinter ein monströses Geheimnis, das ihnen jedoch niemand glaubt.

Auf der Social-Media-Plattform Threads hat sich Stephen King jetzt sehr positiv zu der neuen Netflix-Serie geäußert:

THE BOROUGHS (Netflix): Ein absoluter Genuss. Bonus: Ich glaube, weil es Netflix ist, könnt ihr alle Episoden schauen. Es ist es wirklich wert.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu The Boroughs schauen:

The Boroughs - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 26. Mai 2026):

The Boroughs umfasst insgesamt acht Folgen, die jeweils zwischen 40 und 56 Minuten lang sind. Damit könnt ihr die Serie an einem langen Nachmittag oder Abend an einem Stück durchschauen.

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Aktuell hat Netflix einer 2. Staffel von The Boroughs noch kein grünes Licht gegeben.sollen aber schon mehr als genug existieren, Addiss und Matthews haben die Serie ursprünglich auf drei Staffeln ausgelegt.

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.