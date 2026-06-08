Stephen King feiert diesen Thriller, der sogar Fans von Das Schweigen der Lämmer erschüttern wird: "Das einzige Buch, das an die schiere Schreckenswirkung herankommt"

Horror-Schriftsteller Stephen King vergibt Lob nicht leichtfertig. Umso spannender ist es, einen Blick auf einen Thriller zu werfen, den er überschwänglich hervorhob.

Stephen King (Die Verurteilten, Shining) ist nicht nur passionierter Autor, sondern auch Leser. Kürzlich hat er einen 2026 erschienenen Roman des Autors Jordan Harper (The Mentalist, Gotham) mit einem absoluten Meisterwerk des Thriller-Genres verglichen.

Laut Stephen King ist A Violent Masterpiece so gut und grausig wie Das Schweigen der Lämmer

Stephen King ist eine lebende Legende des Horror-Genres. Kein Wunder also, dass er gerne Bücher liest, in denen die Spannungskurve steil nach oben zeigt. Kürzlich informierte King via Blue Sky über folgenden Roman:

A VIOLENT MASTERPIECE von Jordan Harper: Wenn ihr Horror, Spannung und Krimis mögt – mit einer Hinrichtung, die Parallelen zum 'Selbstmord' von Jeffrey Epstein aufweist –, dann solltet ihr euch dieses mitreißende Buch sofort zulegen.

King zog in seinem Lob noch deutlich an, indem er hinzufügte:

Das einzige Buch, das ihm an schierer Schreckenswirkung gleichkommt, ist Das Schweigen der Lämmer.

In A Violent Masterpiece * geht es um einen einflussreichen Mann aus obersten Kreisen in LA, der wegen sexueller Gewalt an Minderjährigen verhaftet wird – und im Gefängnis auf mysteriöse Weise verstirbt. Gleichzeitig lässt das Verschwinden einer jungen Frau vermuten, dass ein Serienmörder unterwegs ist.

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Deshalb erregte der legendäre Thriller Das Schweigen der Lämmer so großes Aufsehen

Das Schweigen der Lämmer ist ein 1988 erschienener Roman von Thomas Harris (Roter Drache, Hannibal), der 1991 eine berühmte gleichnamige Verfilmung mit Anthony Hopkins (Roter Drache, Der Elefantenmensch) und Jodie Foster (Panic Room, Der Gott des Gemetzels) in den Hauptrollen erhielt.

Er erzählt von der ungewöhnlichen Allianz zwischen der angehenden FBI-Agentin Clarice Sterling und dem inhaftierten Serienmörder Hannibal Lecter, die gemeinsam einen Killer stellen.

Der Roman wurde mit 10 Millionen verkauften Exemplaren zu einem internationalen Erfolg. Der von Jonathan Demme (Philadelphia) inszenierte Film spielte weltweit 276 Millionen Dollar ein und gewann die Big Five der Oscar-Kategorien: Bester Film, Beste Regie, Beste Hauptdarsteller, Beste Hauptdarstellerin und Bestes Drehbuch.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

