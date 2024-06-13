"Die letzten 25 Minuten sind irre": Stephen King feiert Netflix-Kracher, der weltweit auf Platz 1 war

Großes Lob gab es vor einiger Zeit für den Netflix-Thriller Im Wasser der Seine. Bestseller-Autor und bekennender Horror- und Filmfan Stephen King hat sich dazu geäußert.

Wenn Horror-Meister Stephen King nicht gerade einen neuen Roman schreibt, dann bingt er sich anscheinend durch die Netflix-Top-10. So ließ er es sich zuletzt nicht nehmen, die Netflix-Serie The Boroughs lobend hervorzuheben, er tut seine Meinung schon etwas länger Kund. Auch den 2024er Action-Horrorfilm Im Wasser der Seine fand er toll.

Darum geht es in Im Wasser der Seine bei Netflix

Bérénice Bejo spielt Wissenschaftlerin und Taucherin Sophia, die nach einem Hai-Angriff in Paris lebt. Als die Seine von einem mutierten Hai heimgesucht wird, muss sie sich ihrem Trauma stellen. Gemeinsam mit Wasserpolizist Adil (Nassim Lyes) warnt sie die Behörden vor der Gefahr im Fluss. Doch die Bürgermeisterin will das Image der Stadt vor den Olympischen Sommerspielen nicht beschmutzen.

Regie führt der Franzose Xavier Gens, der 2007 mit dem Schocker Frontier(s) berühmt wurde und anschließend eher unglücklich eine Karriere in Hollywood startete (u.a. mit Hitman - Jeder stirbt alleine). Stephen King hat seine Erwartungen vor der ersten Sichtung trotzdem ziemlich heruntergeschraubt ...

Stephen King erwartete zuerst einen Sharknado-Verschnitt

Ich dachte, Im Wasser der Seine wäre ein Spaßfilm wie Sharknado, aber Twitter hat mich überzeugt, ihn mir anzusehen, und er ist wirklich ziemlich gut. Die letzten 25 Minuten waren irre.

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Der Bestseller-Autor hinter Es und Shining äußerte sich 2024 bei X (ehemals Twitter) folgendermaßen zum Netflix-Film:

Darüber hinaus empfahl er seiner Followerschaft beispielsweise auch The Autopsy of Jane Doe, The Coffee Table und Spiders - Ihr Biss ist der Tod. Ob Independent-Film oder nicht-englischsprachig: King nutzt seine Plattform, in dem er auch kleineren Werken große Aufmerksamkeit schenkt.

Im Wasser der Seine ist nun kein kleines Werk. Mit einem Budget von 20 Millionen Euro, einem Star-Regisseur und dem größten Streaming-Dienst im Rücken kann man den Hai-Thriller kaum als Underdog bezeichnen. Außerdem stand der Film 2024 viele Tage weltweit auf Platz 1 der Film-Top-10 von Netflix. Das Lob verdient der Thriller aber allemal.

Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann lasst euch das Finale keinesfalls spoilern. Denn die letzten 20 Minuten übertrumpfen alles, was man von einem handelsüblichen Hai-Thriller erwarten könnte.

Wir haben diesen Artikel erstmals 2024 veröffentlicht und für euch aktualisiert.