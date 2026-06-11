Stephen King feiert neue Thrillerserie, die ihr bestimmt noch nicht kennt: "Sehr unterhaltsam"

Stephen King hat mal wieder großes Lob an eine neue Serie verteilt. Ihr könnt den wilden Genre-Mix aus Thriller und Comedy sofort im Abo streamen.

Dass Stephen King mit seiner Meinung zu aktuellen Filmen und Serien nicht hinterm Berg hält, ist schon lange kein Geheimnis mehr. So äußerte sich der Autor zuletzt etwa positiv über den Netflix-Hit The Boroughs sowie die Abenteuerserie Lord of the Flies und den Marvel-Frischling Spider-Noir.

Sein neuestes Objekt der Begeisterung ist eine Thriller-Comedyserie, in der eine frisch geschiedene Mutter in einen Strudel aus Mord, Erpressung und Jugendfußball gerät: Maximum Pleasure Guaranteed.

Stephen King liebt die neue Thrillerserie Maximum Pleasure Guaranteed

Wie King am 10. Juni auf seinem privaten X-Account verlauten ließ, habe er sich bei dem neuen Mystery-Thriller köstlich amüsiert:

MAXIMUM PLEASURE GUARANTEED (Apple TV): Ein paar alberne Logiklöcher, aber sehr unterhaltsam. Journalisten sind eine unterbenutzte fiktionale Ressource. Wer ist eine bessere Detektivin als eine gute Journalistin?

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Tatiana Maslany ), die mit dem Camboy Trevor (Tote Mädchen lügen nicht-Alumnus Brandon Flynn ) ihren Alltagsstress vergessen kann.

Doch eines Tages endet ein Videocall mit einem schrecklichen Verbrechen, denn Paula wird Zeugin, wie Trevor überfallen und entführt wird. Daraufhin wird sie in eine Verkettung von grausamen Ereignissen hineingezogen, die über Mord bis hin zu einer großen Verschwörung reichen.

Maximum Pleasure Guaranteed könnt ihr sofort bei Apple TV streamen

Die Thriller-Comedyserie von David Rosen (John Sugar) ist erst am 20. Mai 2026 bei Apple TV im Streaming-Abo gestartet. Seitdem steht dort jeden Montag eine neue Folge der 10-teiligen 1. Staffel zur Verfügung. Das Staffelfinale ist ab nächster Woche, dem 15. Juni bei dem Streamer zu sehen. Dann könnt ihr euch ein ganzheitliches Bild davon machen, ob sich Stephen Kings neuer Serien-Tipp lohnt.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die Serien- und Staffel-Neustarts umfassen diesen Monat zwei der größten Fantasy-Serien des Jahres (House of the Dragon und Avatar) sowie das Serien-Remake von Martin Scorseses Kap der Angst. Außerdem endet eine der besten Serien der Gegenwart.

