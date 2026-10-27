Stephen King gibt seltenes Kompliment: "Ich lobe normalerweise keine Horrorfilme, aber der ist etwas Besonderes"

In den USA ist vor wenigen Tagen der neue Horrorfilm The Cycle zum Streamen erschienen. Erfahrt hier Details zu dem Release, den Stephen King empfohlen hat.

Wer im aktuellen Horror-Monat Oktober nicht genug von schaurigen oder erschreckenden Filmen bekommt, sollte diese Neuveröffentlichung aus den USA auf dem Schirm haben. Dort ist gerade erst The Cycle - Die Wiederkehr erschienen, der vom legendären Horror-Autor Stephen King direkt empfohlen wurde. Leider gibt es noch einen Haken an der ganzen Sache.

Neuer Horrorfilm kriegt Lob von Stephen King: Darum geht es in The Cycle

Im Film von Regisseur Jordan Downey (V/H/S/Beyond) spielt True Blood- und Marvel's Daredevil-Star Deborah Ann Woll die forensische Anthropologin Megan Garland. Sie wird von einem Polizisten aufgesucht, da die sterblichen Überreste ihres vor 36 Jahren verschwundenen Vaters an einem Tatort mit weiteren Leichen geborgen wurden. Als sie tiefer in die Vergangenheit ihrer Familie eintaucht, stößt sie bald auf ein schreckliches Geheimnis.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Cycle - Die Wiederkehr:

The Cycle: Die Wiederkehr - Trailer (Deutsch) HD

Auf X meldete sich Stephen King bereits am 1. September zu The Cycle zu Wort und gab eine für ihn seltene Empfehlung ab:

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Im Oktober erscheint auf Shudder ein Film namens THE CYCLE. Normalerweise mache ich keine Werbung für Horrorfilme (außer für meine eigenen, haha), aber der hier ist etwas Besonderes. Merkt euch den Termin vor!

Für RogerEbert.com hat Filmkritiker Brian Tallerico drei von vier Sternen vergeben und über The Cycle mit Bezug auf Kings Lob geschrieben:

Es finden sich Anklänge an Werke von King – von der Mythologie eines Salem’s Lot bis hin zur ermittlungsorientierten Erzählweise jüngerer Titel wie The Outsider. Vor allem aber greift es ein Motiv auf, das King besonders am Herzen liegt: Die düsteren Geheimnisse, die in den Schränken eines Familienhauses verborgen liegen – wobei die Beziehungen zwischen den Figuren als Nährboden für den Horror dienen.

The Cycle beginnt als atmosphärischer Ermittlungsthriller – ein düsteres Werk, das eher an Mindhunter oder Das Schweigen der Lämmer erinnert als an das, was man üblicherweise von der Marke Shudder erwartet. Habt Geduld. Das Werk hält eine ganz eigene, im Geiste Kings erschaffene Entdeckung für euch bereit.

In den USA wurde The Cycle bereits am 23. Oktober bei dem Streaming-Dienst Shudder veröffentlicht, der hierzulande nicht direkt als Anbieter verfügbar ist.

Wann und wie kann man The Cycle in Deutschland schauen?

Passend zur Halloween-Saison wird der Horrorfilm hierzulande leider nicht mehr verfügbar sein. In einer Streaming-Flatrate ist The Cycle gerade noch gar nicht erschienen, doch VoD-Anbieter wie Amazon Prime listen den Streifen bereits digital zum Vorbestellen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum soll in Kürze folgen.

The Cycle wird also voraussichtlich irgendwann im November fürs Heimkino verfügbar sein. Die Blu-ray- und DVD-Releases folgen am 3. Dezember.