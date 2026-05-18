Stephen King-Horror erobert Netflix-Charts: Er legt einen 47 Jahre alten Klassiker neu auf

Vor zwei Jahren wurde ein Klassiker von Stephen King neu verfilmt, der Horror-Fans bereits vor 47 Jahren erstmals im Bewegtbild in Angst und Schrecken versetzte. Jetzt stürmt er die Netflix-Charts.

Die Werke von Stephen King werden seit dem absoluten Horror-Klassiker Carrie - Des Satans jüngste Tochter im Jahr 1976 regelmäßig und erfolgreich für TV und Kino verfilmt, manche sogar bereits zum wiederholten Male. So beläuft es sich auch mit Kings Roman Salem's Lot, der 1979 erstmals als Brennen muß Salem den Weg ins Fernsehen fand und vor zwei Jahren schließlich fürs Kino neu aufgelegt wurde.

Die Neuverfilmung Salem's Lot - Brennen muss Salem ist vor wenigen Tagen bei Netflix im Streaming-Abo eingetroffen und konnte dort direkt auf einem der vorderen Plätze der Film-Charts landen.

Stephen King-Verfilmung Salem's Lot - Brennen muss Salem auf Platz 3 bei Netflix

Salem's Lot dreht sich um den Schriftsteller Ben Mears (Lewis Pullman), der nach 25 Jahren in seine Heimat Jerusalem's Lot im US-Bundestaat Maine zurückkehrt. Dort möchte er ein Buch über das lange leer stehende Anwesen Marsten House schreiben, wo er selbst als Kind schlimme Erfahrungen machen musste.

Doch das Böse wohnt weiterhin in seiner alten Heimat und verwandelt die Bewohner:innen der Kleinstadt nach und nach in Vampire. Der Autor setzt alles daran, die Plage auszulöschen und seine Heimat ein für allemal zu retten.

Kings Roman Salem's Lot ist 1975 als sein erst zweites Langwerk erschienen. Der Stoff wurde zuerst als TV-Zweiteiler und später als Miniserien-Remake Salem's Lot - Brennen muss Salem mehrfach verfilmt, bevor der Kinofilm 2024 in die deutschen Lichtspielhäuser einzog. In den USA ist der Horrorfilm direkt beim Streamingdienst HBO Max erschienen.

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Vor wenigen Tagen ist die Neuverfilmung nun im Programm bei Netflix gelandet, wo Salem's Lot direkt den 3. Platz der Film-Charts erobern konnte. Dort steht der Film aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 18. Mai 2026):

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Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

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