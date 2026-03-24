Stephen King-Horror erobert Netflix-Charts: Es ist eine der niederschmetterndsten Geschichten des Bestseller-Autors

Vor 7 Jahren erschien die Neuverfilmung eines der düstersten Horrorromane von Stephen King. Jetzt wird sie bei Netflix neu entdeckt, wie die Charts zeigen.

Tommy Shelby regiert die Netflix-Charts noch mit Peaky Blinders: The Immortal Man, aber dahinter klettert ein Horrorfilm die Top 10 der Filme herauf wie eine von den toten erweckte Katze in einem Stephen King-Roman. Was diese ungelenke Einleitung ausdrücken will, ist dass die Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber gerade bei Netflix ein neues Leben entwickelt. Hier steht der Horrorfilm bereits auf Platz 6 der Film-Charts.

Die Top 10 der Filme bei Netflix (Stand: 24. März)

Hier die Übersicht der Charts mit den aktuell meistgesehenen Filmen bei Netflix:

Der Horrorfilm bei Netflix adaptiert einen besonders düsteren Stephen King-Stoff

Dr. Louis Creed (Jason Clarke) lässt sich gemeinsam mit seiner Gattin Rachel (Amy Seimetz) und dem Nachwuchs, Gage und Ellen, in der idyllischen Gemeinde Ludlow nieder. Das neue Eigenheim der Familie liegt unmittelbar an einer Begräbnisstätte für Haustiere, die im Volksmund schlicht als Friedhof der Kuscheltiere bekannt ist. Als die Hauskatze tragischerweise bei einem Verkehrsunglück stirbt, findet sie ihre letzte Ruhe auf eben jenem Nachbargrundstück. Doch bald wird klar, dass die Totenruhe auf diesem verwunschenen Areal kein dauerhafter Zustand ist...

Stephen King hat bekanntlich keine Scheu vor düsteren Themen, doch selbst für seine Verhältnisse ist der 1983 erschienene Roman trostlos. Das liegt vor allem an der harten und mitleidlosen Auseinandersetzung mit Verlusterfahrungen, die in Friedhof der Kuscheltiere im Mantel einer Horrorgeschichte vonstattengeht. Während Geschichten wie Es oder Shining einen zumindest damit beruhigen, dass das Böse sein Unwesen treibt, wollen die Figuren in Friedhof der Kuscheltiere nur das Beste. Dass das Unheil inmitten einer liebenswerten Familie seinen Lauf nimmt, ist umso niederschmetternder.

Die jüngste Verfilmung konnte in der Auseinandersetzung mit diesen Themen nicht ganz überzeugen. Die Moviepilot-Community gibt im Durchschnitt beispielsweise schwache 5,4 von 10 Punkte bei über 1.200 Stimmen. Besser schneidet Friedhof der Kuscheltiere von 1989 ab, der auf 6,4 Punkte kommt.

Auch interessant:

So könnt ihr das Prequel zur Stephen King-Adaption streamen

Wer die erste Verfilmung von Friedhof der Kuscheltiere schauen will, findet den Film im Abonnement von Sky/WOW sowie beim Prime Video-Channel Home of Horror. 2023 erschien der Prequel-Film Friedhof Der Kuscheltiere: Bloodlines, den man in Deutschland kaufen und leihen kann.