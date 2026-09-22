Stephen King verklagte ein Studio, um seinen Namen aus diesem skurrilen Sci-Fi-Film zu entfernen: "Macht mich rasend"

Stephen King ist mit einigen Verfilmungen seiner Werke unzufrieden. Bei einem kämpfte er sogar mit allen Mitteln, um seinen Namen aus dem Projekt zu halten.

Bei so vielen Adaptionen von Stephen Kings Geschichten ist es geradezu selbstverständlich, dass der Autor sie nicht alle mag. Berüchtigt ist zum Beispiel seine Abneigung gegen Stanley Kubricks Verfilmung von Shining. Aber so richtig auf die Barrikaden ging der Schriftsteller bei Der Rasenmäher-Mann. Vor allem, weil der Film keine wirkliche Adaption seiner Geschichte war.

Der Rasenmäher-Mann sollte mit Stephen Kings Namen beworben werden – doch hatte nichts mit der Geschichte zu tun

In Der Rasenmäher-Mann von Brett Leonard ist Pierce Brosnan als verrückter Wissenschaftler Dr. Lawrence Angelo zu sehen. Nach einem gescheiterten Versuch an einem Affen versucht er es mit einem Experiment am Menschen. Dafür soll Jobe Smith (Jeff Fahey) herhalten. Durch die Experimente wird Smith hochintelligent, entwickelt telekinetische Fähigkeiten und wird wahnsinnig.

Nichts davon ist Teil der Geschichte von Stephen King. Als der Film veröffentlicht werden sollte, war King außer sich. Wie die Los Angeles Times damals berichtete, war er jedoch nicht wütend darüber, dass der Film schlecht war. Er gab sogar zu, dass er den Film an sich ganz gut fände. Was ihn störte, war die Werbung. Überall hatte New Line mit seinem Namen geworben.

Ich hasse es, dass New Line meinen Namen überall draufgeklatscht hat. Das ist die größte Abzocke, die man sich vorstellen kann, denn es steckt absolut nichts von mir darin. Es macht mich rasend.

Von Virtual Reality oder Computern steht in Kings Geschichte kein Wort. Dass der Film mit seinem Namen werben wollte, ergab für ihn einfach keinen Sinn. Er verklagte New Line und erhielt laut dem AFI Catalog eine Entschädigung von 2,5 Millionen US-Dollar.

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Die Geschichte, auf die sich der Titel des Films bezieht, hat nichts von dem Sci-Fi-Albtraum zu tun, der auf dem Bildschirm zu sehen ist. In Kings Kurzgeschichte geht es nämlich um einen Mann, dessen Rasen gemäht werden muss. Er engagiert eine Firma, doch der Rasenmähermann erweist sich als sehr seltsam. Während der Rasenmäher von selbst fährt, folgt der Angestellte nackt und auf allen Vieren dem Gerät und isst das gemähte Gras. Als der Kunde die Polizei rufen will, eskaliert die Situation.