"Wenn Blut fließt, dann eimerweise": Stephen King liebt außergewöhnlichen Horrorfilm, den ihr direkt streamen könnt

Der als Meister des Horrors bekannte Schriftsteller Stephen King gehört zu den erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Wenn er ein Wörtchen über einen Horrorfilm zu sagen hat, lohnt es sich vielleicht, einmal hinzuhören.

Stephen King hat sich seinen Ruf als Meister des Horrors über Jahrzehnte hinweg verdient und bewahrt. Obwohl er auch in anderen Genres schreibt, ist er besonders für seine Gruselromane bekannt. Seine Verbindung mit dem Genre scheint sich auch nicht nur auf Literatur zu beschränken. Immerhin sind nicht wenige Horror-Klassiker von seinen Werken inspiriert und adaptiert. Umso interessanter ist seine Meinung, wenn er sich zu den Werken anderer äußert.

Stephen King zeigt sich als Fan eines Horrorfilms, zu dem er nicht das Buch geschrieben hat

Mit zwei Tweets äußert sich King auf der Seite X (früher Twitter) regelmäßig zu Filmen und Serien. Bei diesem Beispiel handelt es sich um den außergewöhnlichen Slasher-Streifen In a Violent Nature von 2024. Das sagte der Autor:

Wenn du einen Slasher-Film brauchst, ist dieser Film genau das Richtige für dich. Er ist gemächlich, fast träge, aber wenn das Blut fließt, dann fließt es eimerweise. Der Killer in seiner Maske sieht aus wie der schrecklichste Minion der Welt.

Auch die ersten Kritiken zu dem Slasher fielen positiv aus. So hat der Film bei Rotten Tomatoes einen Score von 79 Prozent und bei Metacritic von 68 Prozent. King steht mit seiner Meinung also nicht ganz alleine dar, auch wenn der Film bei Moviepilot nur eine 5,3 in der Community-Wertung hält.

Schaut hier noch einen Trailer zu In a Violent Nature:

In a Violent Nature - Trailer (English) HD

Brutalen Horror-Hype direkt streamen

In der Story des Films von Regisseur Chris Nash schleicht ein sprachloser, Zombie-artiger Killer mit verstörender Maske durch die Wälder Ontarios, wo er eine Gruppe Teenager:innen verfolgt. Der Streifen soll die meiste Zeit über dem schaurigen Serienmörder folgen und auch alle Szenen zeigen, die zwischen den derben Setpieces passieren.

Streamen könnt ihr In a Violent Nature direkt bei verschiedenen Anbietern wie Amazon, Sky, Apple TV oder MagentaTV – allerdings nicht in der Abo-Flat, sondern nur als Leih- und Kauftitel. Allerdings lasst die Kids dabei draußen, denn der Film hat eine FSK-Einstufung ab 18 erhalten.

Dieser Artikel erschein erstmals in leicht anderer Form im August 2024 auf Moviepilot.