Stephen King liebt diese 16-teilige Netflix-Serie: "Existenzielle Hölle in der Vorstadt"

Horror-Empfehlungen hat Gruselmeister Stephen King immer parat. So hypte er vor einiger Zeit eine Netflix-Serie, an die sich heute nach 16 Folgen wohl nicht mehr viele erinnern.

Horror-Kultautor Stephen King kommt neben dem Schreiben auch immer wieder zum Schauen von Filmen und Serien. Wenn ihm eine neue Geschichte gefällt, hält er damit nicht hinterm Berg und verweist auf unterhaltsame Thriller ebenso wie auf schwarz-weiße Superhelden.

Spätestens seit seiner Empfehlung von Midnight Mass oder dem Lob für das Ende des Hai-Films Im Wasser der Seine dürfte Stephen King-Fans klar sein, dass der Schriftsteller ein Netflix-Abo besitzt. Bei dem Streamer lobte er vor einigen Jahren außerdem eine heute fast in Vergessenheit geratene Serie.

Stephen King feierte den Schrecken der Horrorserie Black Summer bei Netflix

Die Serie Black Summer erschien im April 2019 bei Netflix und zog 2021 noch eine 2. Staffel nach sich. Darin schließt sich eine Gruppe Überlebender während der frühen Tage eines Zombieausbruchs zusammen und versucht, die Apokalypse zu überleben. Insgesamt 16 Folgen können Horror-Fans von der Erzählung streamen. Und zum Start erhielt das postapokalyptische Drama von Stephen King sogar das persönliche Gütesiegel:

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Black Summer bei Netflix: Gerade wenn man denkt, dass Zombies ihren Schrecken verloren haben, kommt SOWAS daher. Die existentielle Hölle in der Vorstadt, reduziert auf das nackte Überleben.

Im Durchschnitt konnte Black Summer sich in der Publikumsmeinung eher nicht durchsetzen. Bei Moviepilot kommt die Zombieserie nur auf eine Community-Bewertung von 6.0, bei der IMDb immerhin auf eine 6.6, bei Rotten Tomatoes auf 62 Prozent. Für eine Verlängerung um Staffel 3 bei Netflix reichte es da nicht mehr.

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Ob Stephen King gerne mehr als zwei Staffeln geschaut hätte, verriet er nicht. Dafür sprechen wir im Podcast über Netflix-Serien, die so viel mehr als ihre abrupte Absetzung verdient hätten:

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

Netflix setzt viele gute Serien einfach ab und hinterlässt Fans mit offenen Enden, nervigen Cliffhangern und vor allem viel Frust: Wir blicken zurück auf 10 Netflix-Absetzungen, die uns besonders hart getroffen haben:

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.