Stephen King liebt diese 4-teilige Miniserie, die ihr sofort streamen könnt: "Wie nichts, was ihr je gesehen habt"

Seit wenigen Monaten streamt eine abenteuerliche, dramatische Miniserie, die mittlerweile auch Stephen King zu ihren Fans zählt. Darin geht es um einen legendären Überlebenskampf.

Seit dem Erscheinen im Jahr 1954 zählt der Roman Herr der Fliegen zu den großen Literaturklassikern der Geschichte. Im Buch wird ein grausamer Überlebenskampf geschildert, der zwischen Kindern auf einer Insel entbrennt. Seitdem ist die Geschichte mehrfach adaptiert worden.

Die neue Serie nach dem Klassiker trägt auch hierzulande den Originaltitel Lord of the Flies und stammt von Adolescence-Autor Jack Thorne. Wer sie noch nicht gesehen hat, bekam sie kürzlich nochmal von Schriftstellerlegende Stephen King ans Herz gelegt.

Stephen King ist großer Fan von der neuen Lord of the Flies-Serie

In der aktuellen Serie geht es wie im Roman um eine Gruppe von Schuljungen, die nach einem Flugzeugabsturz auf einer tropischen Insel stranden. Obwohl hier zunächst ein aufregendes Abenteuer für sie beginnt, kippt die Dynamik zwischen den jungen Charakteren bald in eine finstere Studie über Macht, Angst und Moral.

Auf der Social-Media-Plattform Bluesky hat sich der berühmte Schriftsteller Stephen King, der generell häufig Lob für neue Produktionen übrig hat, sehr positiv zu Lord of the Flies geäußert:

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LORD OF THE FLIES (Netflix): Ich hatte meine Zweifel, aber sie fängt den gesamten Horror und das Mysterium des Romans ein. Sie ist wie nichts, was ihr je gesehen habt.

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Lord of the Flies streamt hierzulande nicht bei Netflix, sondern woanders

Auch wenn King in seinem Post Netflix als Streaming-Dienst der Serie erwähnt, gilt diese Verfügbarkeit nur außerhalb Deutschlands. Bei uns streamen alle vier Folgen von Lord of the Flies bei Skys WOW in der Flatrate.

Jede Episode ist ungefähr eine Stunde lang, wodurch ihr nur einen langen Nachmittag oder Abend für die aktuelle Adaption des Klassikers einplanen müsst. Als Miniserie erzählt Lord of the Flies eine in sich abgeschlossene Geschichte.