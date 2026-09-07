"Absoluter Genuss": Stephen King liebt diesen Clint Eastwood-Thriller über alles

Stephen King zeigt sich als großer Fan von Clint Eastwoods Arbeit. Neben einer Hommage an Eastwoods berühmte Figur in seiner Romanreihe feiert King vor allem einen Film des Regisseurs.

Obwohl er als Meister des Horrors bekannt ist, gehören einige seiner Nicht-Horror-Geschichten zu seinen größten Errungenschaften. Sei es das Gefängnisdrama, das als Die Verurteilten verfilmt wurde, oder das legendäre Coming-of-Age-Drama Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers, King ist vielseitig. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass King mehr als nur Horrorfilme mag. Besonders die Arbeit von Clint Eastwood scheint es dem Schriftsteller angetan zu haben. Der Thriller Mystic River gehört dabei zu seinen Favoriten.

Stephen King lobte Clint Eastwoods Mystic River in seiner Kolumne

Über mehrere Jahre, von 2003 bis 2011, schrieb Stephen King eine Kolumne für Entertainment Weekly. 2007 verfasste er einen Artikel darüber, dass gehypte Filme nicht immer auch die besten Filme sind . Hierfür verglich er Quentin Tarantinos Meisterwerk Kill Bill mit dem unterschätzten Werk Mystic River von Eastwood.

In Mystic River geht es um drei Jugendfreunde, die sich als Erwachsene auseinandergelebt haben. Der Tod einer ihrer Töchter führt sie wieder zusammen. King beschreibt den Film folgendermaßen:

Wir machen einen Zeitsprung von 25 Jahren – bis zu dem Tag, bevor Jimmys jugendliche Tochter ermordet aufgefunden wird. Es folgt eine herzzerreißende Tragödie, die in der Ermordung eines Unschuldigen gipfelt. Mit seinem messerscharfen Drehbuch und den starken schauspielerischen Leistungen (das meiste Lob ging zwar an Sean Penn, doch dies ist Kevin Bacons beste schauspielerische Arbeit) ist der Film ein absoluter Genuss.

King scheint ohnehin ein großer Fan von Eastwood zu sein. Immerhin hat er, laut dem Far Out Magazine , den Protagonisten seiner Dunkler-Turm-Reihe an den Mann ohne Namen aus der Dollar-Trilogie angelehnt.

Da Clint Eastwood offiziell im Ruhestand ist, wird King es wohl nicht mehr erleben, dass die Hollywood-Legende einmal eine seiner Geschichten verfilmt. Als Fan hätte sich King sicher darüber gefreut.

Wo könnt ihr Mystic River schauen?

Wenn ihr den Film mal wieder sehen wollt, findet ihr den Thriller aktuell leider in keiner Streaming-Flat. Bei verschiedenen Anbietern wie Amazon Prime Video oder Apple TV könnt ihr Mystic River aber kaufen oder leihen.